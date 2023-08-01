趙梅英／圖

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遠帆也有他的故事，他的故事跟一座城市的被綠有關，否則他怎麼會背井離鄉遠行美國。誰不知道在病毒時代，要想跨出國門跟登天一樣難。

他在H城的遠郊農村長大，高中畢業沒考上大學，到H城打工。先在飯店跑堂，勤快聰明，關鍵是人長得俊朗，五官有稜有角，如雕刻一般。養生會所的老闆浩哥看上了他，浩哥在城內經營幾家高端SPA會所，有家會所開在郊區高檔的別墅區，建築典雅大氣，有西洋格調，又有江南水鄉的風韻。會所的常客有一群富婆，需要隱私和安靜，也需要特別周到的服務。浩哥告訴他，富婆裡不僅有馳騁商場的女老闆，也有呼風喚雨的女官員。

遠帆聰明好學，跟著浩哥學藝，三個月就出師了。有個叫靜姊的女官員每次都要遠帆為她服務，每次都給他很好的小費。遠帆第一次服務靜姊的時候，靜姊因為工作壓力山大，已經失眠三天。他一系列的輕撫和捏動，讓她身體放鬆了、情緒安穩了，不覺間入了夢鄉。等靜姊醒來，整個人神清氣爽，從此認準了遠帆。

靜姊那年三十七歲，已是H城疾控中心的主任，手握權力，呼風喚雨，但壓力如山，時常胸悶氣短，植物神經功能紊亂。靜姊有個當局長的丈夫，兩人貌合神離，早已分房而居。但是因為政治因素，兩人都不願離婚，也不能離婚，穩定的婚姻是仕途順利的保障。兩人心照不宣，各玩各的，但是有一點，不能玩出火，不能有濃煙滾滾。

二十七歲的遠帆成了靜姊的祕密情人，兩個人如魚得水、快活逍遙，不知道災難如影相隨，朝他們逼近。

那個期間，遠帆所在的城區出現了新冠疫情，當地政府二話不說，靜態管理，小區封控。兩人一日不見，如隔三秋，靜姊是疾控中心的主任，大權在手，給遠帆辦了特別通行證。遠帆出門幽會，把病毒傳染給了靜姊，靜姊又傳染給了同事，導致疾控中心群聚感染。正好有中央官員來地方視察，結果個個中招，網上鬧得滿城風雨：疾控中心完了，大領導密接、小領導次密，跑腿的也成了三密，整座城市徹底淪陷了！追本溯源，是野鴛鴦慾火焚身，不僅綠了一個人，而且綠了一座城。

遠帆成了「傾城之綠」的男主人公。上面調查下來的證據擺在那裡，起因就是那張特別通行證！靜姊娘家的關係硬，拚死要保她，丈夫也願意配合。編出來的故事是：小人尋機報復，偽造通行證，陷害疾控中心主任，並故意散播謠言。這個小人的封號暫時安在遠帆的頭上，遠帆必須消失，原因是畏罪潛逃。

遠帆運氣還不錯，沒有被車禍或被落水。有個黑面大漢給了他一筆錢，把他帶到廣西，再從廣西偷渡 到越南 。那期間，中國嚴防境外疫情輸入，加強了邊防，幾千公里的邊境線上到處修牆設點，打擊偷渡入境。那是入境，你若想偷渡出境，難度並不大。

越南不是遠帆的目的地，最後要偷渡到美國。那是一條什麼路？千山萬水、漫無邊際的長途遷移，從越南到泰國、到柬埔寨，再到馬來西亞。在吉隆坡郊外，一群人住在蛇頭家裡學日語，合格了才拿到日本護照飛大阪。

日語班裡男女老少都有，在班上，遠帆認識了阿樂。阿樂愛說愛笑、豪爽開朗，喜歡拍視頻，常發抖音。阿樂曾經在蛇頭的安排下，從曼谷飛溫哥華，裝扮成白人的樣子，結果英文太爛，讓海關懷疑。一番嚴審，原來是個假白人，被關進拘留所。蛇頭又把他保了出來，英文沒學好，現在要好好學習日語。

遠帆和阿樂後來順利飛到了日本，又從日本飛西班牙、西班牙飛巴西。在巴西，一群人住在一個華人農場裡，一邊幹活一邊學英語，等著集合一起去美國。去美國的路不好走，首先要穿越亞馬遜 雨林，雨林裡有多少蟒蛇和鱷魚，聽著都讓人心驚膽寒。

阿樂倒是樂觀，他對遠帆說：「這世上沒幾個人有機會去看亞馬遜雨林，我要好好拍拍視頻，說不定能成流量明星。」

蛇頭早說過了，亞馬遜雨林地形複雜，水中動物無比凶悍，有十幾米長的蟒蛇，可以把鱷魚當午餐。蛇頭告誡眾人，路上一定要聽指揮，不得擅自行動。但是阿樂拍視頻入了迷，他看見一隻奇異的鳥，翅膀閃閃發綠光，綠光鳥兒把他帶進了洶湧的暗河。

遠帆聽見遠處傳來阿樂撕心裂肺的慘叫聲，條件反射就要奔過去救阿樂。

蛇頭抓住遠帆的手臂，聲音冷冷冰冰：「你救不了他！他被食人魚攻擊了，你過去了也會沒命。」

好多天了，阿樂那一聲疊一聲的「救我，救我啊！」淒厲而尖銳，一直在遠帆頭頂盤旋，盤旋在亞馬遜雨林無邊的綠色海洋，幽深而恐懼的綠色漩渦，隨時會吞噬他。他必須朝前走，否則他也會像阿樂那樣留在雨林裡。

又過了幾天，一個叫小美的女孩倒下了。她實在是口渴難熬，喝了林中的河水，很快就頭昏眼花，開始發燒，神智不清地說胡話。蛇頭給她餵了一些藥，但她終究沒有站起來。（二）