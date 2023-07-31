再說，這件事唐彪要她別急，一切由他來處理，她相信唐彪會處理好這件事。

果然事情下午有了轉機。當女警再次將樓藍帶到那間問訊室時，窗外的冬陽暖暖地照了進來，男警威嚴的臉上有了陽光的色澤。

樓藍，鑒於你有孕在身。男警和顏悅色地說，你們公司已經為你出了一筆保證金，你可以辦取保候審手續。

樓藍高興地說：這麼說，我已經無罪，可以走了？

男警搖了搖頭，你只是取保候審。而且在這一個月之內，未經執行機關批准，你不能離開上海到任何地方去，在需要傳訊你的時候及時到案。不能以任何形式干擾證人作證，還有不得毀滅、偽造證據或者串供。聽清楚了沒有？

樓藍頓時沮喪地說：聽清楚了，你們還是把我當成罪犯。

是犯罪嫌疑人。男警說，你的案子我們還要繼續調查。

我還要賠償他們的損失？樓藍說，這對我很不公平。

這是法院的事情，男警說，你也可以提出申訴。

我一定會申訴的。樓藍平靜地點點頭，我可以走了嗎？

當然。女警衝她微笑了一下。樓藍突然覺得，這兩個男女員警很親切，且有信賴感，便恭恭敬敬對他們鞠了一躬，然後走了出去。

唐彪早就在門口等候了。樓藍問：你怎麼知道我會出來？

唐彪胸有成竹地笑笑，這都在我的意料之中。

樓藍小心翼翼地四周看看，眼裡掠過一絲恐懼。唐彪會意地拍了一下她的肩膀，別擔心，那些人不會再來了。樓藍驚異地，這你也知道？唐彪淡然地說：上車吧，這兒不是說話的地方。

坐上唐彪開來的車，是一款嶄新的路虎。

樓藍問道：這是你的車？（一三）