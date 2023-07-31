「你都五十多了，怎麼還是個幼稚的瓜娃子呢！小鮑極有可能是畏罪潛逃了，我前幾天剛接到消息，小鮑的正處級任命被取消了。當時我還一頭霧水，現在看來，極有可能是涉嫌違法犯罪，被紀檢部門盯上了啊！唉！日後領導追究下來，這件事你要負一半責任！忘了我說過的話了嗎？對待小鮑既要有菩薩的心腸，又要有金剛的紀律，看來你，只願意當善面菩薩，做和稀泥的和事佬啊！」

報警後沒多久，小鮑潛逃的消息就被證實了。警察查實小鮑偽造簽名。取走了基建帳戶裡上千萬的公款，以往的壞帳也被一筆筆翻了出來，加起來居然有幾千萬之多。

消息傳到學院，沈晴驚駭得半天說不出話來，坐在椅子上呆若木雞。孩子感受到了母親情緒的異常，在肚子裡拚命一踹。沈晴全身一震，終於聲若游絲地哭起來，女老師們忍不住抱在一起號啕。妻子即將臨盆，丈夫卻沒了，這叫她們母子將來如何活命！

沈晴哭得梨花帶雨，想到小鮑最後一個電話是讓她多去學院走動，如今看來分明是把她當做障眼法，爭取逃跑的時間。這個男人連自己親生骨肉都能坑害利用，真是心狠到了極點啊！

通緝 令發布後，小鮑如泥牛入海般杳無音訊，沈晴的肚子一天天不可避免地大了起來。兩人並沒有領證結婚，不是法律意義上的夫妻，沈晴父母苦口勸說她打掉孩子重新開始。小鮑母親知道了這個消息，來到學院，苦苦哀求沈晴留孩子一命。

老太太白內障異常嚴重，不知如何千辛萬苦摸到了學院，臉上已經撞得鼻青臉腫。老太太兩手顫抖著摸進辦公室，撲通一聲坐在地上放聲大哭。（一九）