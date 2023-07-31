趙梅英／圖

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又是一年St. Patrick's Day，愛爾蘭的綠帽子節來了！美國的愛爾蘭後裔開始瘋狂，陳遠帆看見他們頭頂綠帽、身穿綠衣、手揮綠旗，向遊人派送綠蛋糕。到了夜晚，綠色煙花在頭頂輝煌綻放，總統點燈，美國白宮 秒變綠宮，這轟轟烈烈的傾城之綠，讓遠帆浮想聯翩。

一場洶湧而來的疫情改變了許多人的生命軌跡，陳遠帆就是其中之一。如果沒有新冠病毒，三十歲的遠帆應該還在中國的H城，享受有滋有味的安穩人生，但是命運把他顛簸過了太平洋。他目前是維吉尼亞 一家SPA會所的按摩師，高大陽光的腹肌帥哥，手法嫻熟老道，許多VIP客人點名要求他服務。

夏妍和文惠是遠帆的常客。夏妍個子修長、圓臉大眼，一頭蓬鬆鬆的栗色短鬈髮。文惠杏臉桃腮，個子嬌小玲瓏、皮膚晶瑩白皙，烏黑的直髮披在肩頭。兩人同歲，在職場相識，都在三十六歲本命年與丈夫分道揚鑣。

文惠的丈夫是個遊戲迷，吃飯打遊戲、上廁所打遊戲，跟她做愛也在打遊戲；夏妍本來跟丈夫的感情還湊合，但是婆婆來美探親後，攪得個烏煙瘴氣。婆婆給夏妍買了一個翡翠手鐲，夏妍不小心摔壞了，婆婆說她是存心的。婆婆做的菜鹽多油多、大魚大肉，丈夫吃得歡，她卻得了便祕 。得了便祕搶廁所，跟婆婆吵架、跟丈夫打架，二話不說，找律師離婚！

夏妍和文惠辦離婚時，找的同個律師而越走越近。她們三觀一致、背景相同，都是高級財務師、都是離婚無孩的單身白領。離婚兩年後，兩人先後找了男友，聚聚合合，一言難盡，先同居吧，暫不談婚姻。

夏妍和文惠時不時結伴去SPA做身體調理，那天遠帆聽見文惠問夏妍：「你老闆黛比還在找你麻煩嗎？」

「她變了。在St. Patrick's Day那天，身穿綠油油的長裙子，手拿一大串綠氣球，她一臉喜氣洋洋像是中了彩，在遊行的隊伍中是又蹦又跳。」夏妍一邊說，一邊點開手機的臉書網站。

夏妍的故事、文惠的故事、夏妍和老闆黛比的恩恩怨怨，遠帆聽多了，也知道些枝枝葉葉和花花果果。

夏妍在美國改過專業，從國際政治改到金融財務，找工作那年已經二十八歲。因為沒有相關經驗，求職路上坎坎坷坷。後來維吉尼亞一家公司給她Offer，面試那天夏妍戴了三葉草髮夾，為了配髮夾，她穿了一件綠裙子。她那時哪知道老闆黛比是愛爾蘭後裔，三葉草是愛爾蘭的象徵。

面試那天，黛比對夏妍一臉的笑。黛比說她喜歡綠色，綠色不僅是愛爾蘭的顏色，美元鈔票也是綠色，這世上沒人不喜歡綠色。

綠色象徵植物繁茂、朝氣蓬勃，對中國人來說，某些時候並不是吉祥的顏色，比如「紅配綠，醜得哭」，比如綠帽子，含蓄流露出來的羞恥和尷尬，中國人最懂。愛爾蘭的綠帽子節，看好多男人頭戴綠帽子在街頭又唱又跳。愛爾蘭人就是這性格，愛喝酒、愛熱鬧，性格熱情豪爽。

夏妍告訴文惠，時間長了，她發現黛比並不是一個熱情瀟灑的人。她做事認真、不茍言笑，對下屬嚴厲，一旦決定炒人魷魚，毫不手軟。夏妍親眼看見好幾個員工從黛比的辦公室哭出來，然後抱著一紙箱私人用品黯然離去。黛比開會時說過，公司是一棵大樹，樹上殘枝廢葉太多，必須毫不手軟砍掉，嚇得夏妍和一幫同事再不敢在辦公室裡擺放裝飾品，免得一旦被炒，收拾起來措手不及。

黛比為什麼突然性格大變？夏妍記得，在綠帽子節前幾天，黛比一直在笑，渾身的歡喜藏都藏不住。周五那天，眾人在餐廳聚餐，黛比一反常態，喝了啤酒又喝紅酒，後來才跟大家道出一個祕密：黛比在臉書上意外收到初戀男友的問候，兩人聊了很多。兩人相識於愛爾蘭的踢踏舞比賽，他舞技高超，讓她傾慕不已，她主動追求。他說後悔當年離她而去，老天懲罰他了，混得極其潦倒，二十五年的時光，離了三次婚，一直沒有穩定工作。孩子也不聽話，跟人吸毒、販毒，被關進了少管所。

前男友絮絮叨叨說著，讓黛比想起煙花在夜空炸開後，孤獨散落的聲音。黛比忘不了二十五年前的綠帽子節，兩人手拉手在海邊看綠色煙花。當最後一朵煙花消逝在黑夜中，男友突然對她說：我們分手吧。黛比站在海灘上，周圍全是喧囂快樂的歌聲，但她什麼也聽不見，只聽見心臟一點點破裂的碎響。

她後來才知道，初戀男友愛上了校園的選美女孩。選美女孩也擅長跳踢踏舞，於是殘忍地選擇同黛比拜拜。

「還看綠色煙花呢，黛比在綠帽子節才知道被自己綠了。」文惠聽人家的故事，發自己的感概。

「綠帽子節在美國太狂了，綠色的煙花、綠色的噴泉、綠色的燈光，照得白宮都變成了綠宮。哈哈，整座城市都被綠了！」夏妍說。

「整座城市都被綠了！」這句話不重不輕落在遠帆的耳邊，他的心臟沒有理由地狂蹦了幾下。他正在按摩夏妍的頭部穴位，不覺間身子一顫，指法也亂了，好在夏妍跟文惠聊起了勁，沒有注意到遠帆的失態。（一）