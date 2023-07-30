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開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

樓藍在上海（一二）

鳳群

女警讓樓藍在問訊室外的木椅上先坐下，還遞給她一瓶礦泉水，自己便進去對男警彙報去了。不一會，她又出來招呼樓藍進去。

樓藍依然面對著這一男一女兩位員警。

男警和藹地說：你別緊張，先喝點水。

樓藍於是大口喝著水，她確實有點口乾舌燥。

據受害者家屬反映，男警說，受害者已經住院，傷勢很嚴重。受害者家屬提出經濟賠償，否則要追究你的法律責任。

他們要多少？樓藍異常冷靜。

男警說：他們要你賠償醫療費、傷殘費、誤工費，還有精神損失費，一共二十萬元。

他們這是訛詐！樓藍憤怒地叫起來，我完全是自衛。我一個子兒也不會給的，讓他們去法院告我去吧！

你別激動。男警說，我們只是向你如實轉達受害者家屬的意見。不過，今晚委屈你了，得先住在我們這裡。

我被羈押了！當樓藍被女警帶著，住進派出所狹小無窗的小房間時，她突然冒出了這個念頭。在徵得女警同意後，樓藍首先給姊姊樓紅一個電話，得知父母親還在為她擔憂時，她哭得稀里嘩啦，有點語無倫次了。

女警遞給她一張紙巾，她這才鎮定下來，叮囑姊姊照顧好父母親。隨即又給「丈夫」唐彪打了個電話，將受害者家屬的賠償訴求對他說了。唐彪一邊說知道了，一邊安慰她：樓姊你會沒有事的，你先別答應賠償的事，一切由我來安排。樓藍這才心裡稍安了些。

第二天一早，姊姊樓紅便趕到派出所來見了樓藍。因為不想讓妹妹吃官司，她準備將靜安區的小房子賣了，花錢消災買安。樓藍非常感動，但她堅決反對姊姊賣房子，因為即使現在賣了，這邊的房子還沒有裝修，他們一家人又住到哪裡去？（一二）

醫療費

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