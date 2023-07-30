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開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

小鮑老師（一八）

張舒涵

小鮑又要忙結婚、又要忙工作，整個人疲憊不堪。幾個月後搬遷工作接近尾聲，和村民們的協議也穩步落實，大家終於能夠喘口氣。此時沈晴已經明顯顯懷，每日裡挺著大肚子，喜氣洋洋地在學院走來走去。院長看到諸事進展順利，就把所有的掃尾工作都接下來，讓小鮑專心籌備婚禮。

一天中午，院長剛從工地回來，躺在辦公室小憩。薛文婧突然砰砰敲門，大聲喊：「院長不好了，我們被包圍了！」

院長打開窗戶，只看見學院裡來了一群拖拉機，上面裝滿了附近村裡的男女老少。村民們如喪考妣般穿著黑衣黑褲，袖著手悶悶地圍成一圈，把藝術學院的教學樓全都包圍了起來。領頭的是一個全身黝黑的小夥子，站在拖拉機上指揮村民們前進後退。

院長急忙來到會議室，村民們拿出一份學校基建部門的蓋章文件，說鮑處長已經答應他們，學校新校區建成後，把食堂承包給他們。院長頓時一頭霧水，學校食堂向來都是後勤部門負責，它關係到幾萬師生的飲食，需要高資質的企業才能承包，哪兒能隨隨便便交給村民。院長看到小鮑的簽字和大紅的公章，又不像是偽造的假貨，急忙給小鮑打電話詢問，小鮑卻始終不接電話。

到了晚上，小鮑還是沒有任何消息。院長聯繫沈晴，沈晴表示小鮑一直住在工地，已經有些天沒有回家。院長這才隱隱感到事情有些不妥，急忙向領導彙報。廖副校長看到小鮑簽下的協議，驚得五雷轟頂，兩人商量後決定報警。

院長喃喃說：「小鮑肯定是被綁架勒索了，就是那些村民搞的鬼！他可千萬不能出事啊，老婆還懷著孕呢！」

廖副校長到底是見多識廣，他長嘆一聲，恨鐵不成鋼地踹了院長屁股一腳。（一八）

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