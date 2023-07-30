太陽臉／圖

「你來這裡做什麼？」

「善盡職責。確定你有喝下魔藥，沒有神智不清。」

「我沒有神智不清。」

「那是你說的，我可不敢保證。有人告訴我，你常常毫無邏輯地自言自語。」

巫師的學徒，毫無疑問。他們總是時不時經過艙門口，若巫師是典獄長，他們就是他的獄卒。

巫師需要知道這些嗎？關於被俘虜的實驗對象在做什麼？也許巫師只是很想確定自己的雞尾酒魔藥有效。他可不想辜負巫師對他的期待。

他看見語言學家非常輕巧地眨了一下眼。「皮拉罕人認為，夢境是真實的。清醒與沉睡時的體驗儘管不同，卻能同時存在，也都是真確的。」

「喝這個會讓我回到地球嗎？」他也朝她笨拙地眨眼，她回以微笑。

「什麼？」巫師看著他。他有雙銳利卻沉靜的眼睛，他以前從未注意過。他對巫師的臉龐一向印象模糊。「如果你不願意喝，我可能得直接把魔藥輸進你體內。」

他微微抬頭，一言不發。

然而巫師是對的。略過魔藥的那幾次，升空變得更加難以忍受。

在太空 艙加速脫離星球的重力範圍時，他由於遽增的G力而動彈不得。有時這似乎會持續很久。他不曾體驗過飛行員等級的G力，這使他不致暈厥，卻因缺氧而頭痛欲裂，視野漸次失去色彩。

恍惚中，無盡遞迴的長廊。錯動的階梯。扭曲的鏡像。他不斷地跑，被恐懼具象化的獸所追逐，那是一些不知名的熟悉的臉。唯一感受到的是眩暈與越發強烈的窒息感。磁磚是幾何重複的黑與白，有什麼動物正要爬走。而底端，他未曾到達的底端是一道平直灼目的白光。那樣的追逐永無止境，每當猛獸迫近，時間就如太妃糖般拉長延展。他從未死亡，也從未逃離。是那樣惶惑的虛空，他在黑暗中睜大眼睛，心跳急促，呼吸困難，彷彿身在沸水中。

他閉上眼，又睜開。

「你還好嗎？」巫師的聲音彷彿自光年外傳來。

語言學家和物理學家已經消失了。

●

現在只剩下他和詩人了。

「我不喜歡你的太空艙，我們出去吧。」

「門鎖了。」他指出。

「那是你的想法。」

「什麼……？」

詩人已經不見了。或許他才是那個有魔法的人。

他跟著從窗戶飛出去，穿過玻璃紗窗和屋簷。他飄浮在銀光閃爍的雲靄間，從已經罕見人跡的城鎮上方掠過。光溜溜的腳滑過一位女孩的深色髮絲，與她頭上隨興卻極優雅的草帽。

「我們停一下吧。」詩人在傾斜的磚瓦屋頂頂端坐下，重力似乎忽然回到了他身上。

「這裡太危險。」

「你往下看。」

他驚呼出聲。這裡不是房子的屋頂。至少，不是「地面上」房子的屋頂。事實上，他們正坐在一團屋子形狀的浮雲上。

「你看。這樣，你就可以繼續待在這裡。但千萬記住：不要懷疑。這世界本就是由虛構拼湊而成的，隨興而無道理，由一連串重複的巧合和不可知的意志掌控。任何邏輯的分析與建構在它面前都毫無力量，我們因而得以遁逃。」

「你可以說人話嗎？」他隨即回想起詩人是沒有邏輯的，所以他自己很可能也不知道這句話的意思。

詩人微笑，「你並不真的渴望『人話』，對吧？」

他隨著詩人的呼吸飄浮。「你從不回去嗎？」

詩人並未回答，但他已經知道了，回去是另一次降落。唯有在此，才能暫時擺脫時空的限制：無論如何總有規則可循，沒有任何不可知或意外。這是種祝福，也仿若詛咒。

「我還有一個問題。」他看著詩人以蝶式的動作，誇張地飄浮在空中。

「說吧，孩子。」

「世界是一座泳池嗎？」

「你學會了。」詩人微笑。

●

有種透明的光影在房裡。詩人遠遠望著他們，他和巫師。巫師用鵝毛筆在羊皮紙上「唰唰」寫字。他小口吃著優格，這樣的沉默令他自在。難得有那麼一次，巫師很安靜，沒有盤問、沒有刻意挑起的話題，只是舒適的無語。優格冰涼細緻，覆盆子、藍莓、櫻桃。

那是一次長途旅行，一次流浪。他攀附在窗邊，像某種藤蔓，汲取初醒的日光。

其實從五樓和五萬呎高空望下去，並沒有差那麼多。一場清醒的夢。在那樣無聲的時光。

他花了一整個上午，待在城市上空。一個年輕男子走過，又走回來。他聽見那個深色長髮女孩的笑聲。她走過去，而他跟著她，消失在視線之外。

但他們很快就會回來的。接著離開，然後再回來。

就像物理學家不斷供給他的，時間是無數規則匯聚而成的長河。在規則之外，有數不盡的鏡像與岔路，儘管最後總會再反射、再繞行回來──像哈雷彗星、英仙座流星雨。（下）