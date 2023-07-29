一個陌生女人的來信（一四）

你稍微怔忡，把溜過去了的視線收回來，重新再讀一遍。

這一次你看清楚了老太太一反常態的沉默，而「我」受習慣趨使，無言地在她身邊坐下。不，你看見的不是哪個關鍵詞，甚至也不是什麼句子，而是這些句子之間的空白，以及這些空白之處某種隱性但堅韌的連接。是的，你隱隱看到了藏於鞘中的、內奧米說的那把劍。

你覺得目光變得有重量了，像兩顆墜子。可它們也如薛西弗斯頭頂的巨石，又被推回到老太太跟前。她抬頭瞅著「我」。你再讀一遍，又一遍；先是心裡默讀，然後忍不住小聲念出每一個詞，又循著標點符號調整語調，或稍作停頓，直至書裡那幽暗的客廳自眼前浮現。老房東 太太的頭臉從滿室陳舊的家具以及一襲式樣朦朧的白衣黑裙中浮起。她個子很小，是被歲月和生活反覆壓榨了一百年的身軀；可她交叉著放在膝蓋上的手彷彿金石，手指那麼長，指關節腫大駭人，發黃的指甲看起來那麼堅硬，像經歷過許多戰役的老盔甲。

「你有什麼事？」她問。聲極凜冽，像是在制止你，叫你別靠近。

「房租，夫人。」你把信封遞過去。

你放下書，嘆了一口氣。這段文字你分明早已讀過，甚至在寫你的那篇小說時，就曾把書翻開，讓這小說像個一覽無遺的裸女，橫陳在電腦旁的看書支架上。那上面的敘述和描寫，你沒有一處不記得，說明你的記憶力仍然好得很。正如你還清楚記得，你小說裡那位女房客的租金 是按月算的。她把支票 （而不是寒寒磣磣的八張一美元現鈔）放進信封，規規矩矩地按照老太太的指示，拿到廚房的餐桌上。（一四）