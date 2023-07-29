一個陌生女人的來信（一四）
你稍微怔忡，把溜過去了的視線收回來，重新再讀一遍。
這一次你看清楚了老太太一反常態的沉默，而「我」受習慣趨使，無言地在她身邊坐下。不，你看見的不是哪個關鍵詞，甚至也不是什麼句子，而是這些句子之間的空白，以及這些空白之處某種隱性但堅韌的連接。是的，你隱隱看到了藏於鞘中的、內奧米說的那把劍。
你覺得目光變得有重量了，像兩顆墜子。可它們也如薛西弗斯頭頂的巨石，又被推回到老太太跟前。她抬頭瞅著「我」。你再讀一遍，又一遍；先是心裡默讀，然後忍不住小聲念出每一個詞，又循著標點符號調整語調，或稍作停頓，直至書裡那幽暗的客廳自眼前浮現。老房東太太的頭臉從滿室陳舊的家具以及一襲式樣朦朧的白衣黑裙中浮起。她個子很小，是被歲月和生活反覆壓榨了一百年的身軀；可她交叉著放在膝蓋上的手彷彿金石，手指那麼長，指關節腫大駭人，發黃的指甲看起來那麼堅硬，像經歷過許多戰役的老盔甲。
「你有什麼事？」她問。聲極凜冽，像是在制止你，叫你別靠近。
「房租，夫人。」你把信封遞過去。
你放下書，嘆了一口氣。這段文字你分明早已讀過，甚至在寫你的那篇小說時，就曾把書翻開，讓這小說像個一覽無遺的裸女，橫陳在電腦旁的看書支架上。那上面的敘述和描寫，你沒有一處不記得，說明你的記憶力仍然好得很。正如你還清楚記得，你小說裡那位女房客的租金是按月算的。她把支票（而不是寒寒磣磣的八張一美元現鈔）放進信封，規規矩矩地按照老太太的指示，拿到廚房的餐桌上。（一四）
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