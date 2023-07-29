中年男子渾身哆嗦著，軟綿綿反擊的拳頭打在小鮑身上。小鮑抓住中年男子的衣領，惡狠狠地說：

「你敢動手打人，走，跟我去局子裡。」

中年男子死死抓住桌子腿，叫喚得整個學院都能聽到。老賈和薛文婧探身進來，小鮑衝中年男子吼道：

「要嘛去局子裡，要嘛立馬滾蛋。這兒的人都能給我作證，是你先動手打人！賈老師，你說是不是？」

老賈痛苦地閉上眼睛，或許從這一刻開始，老賈開始懷疑他的流氓學說，開始意識到惡之花從不可能結出善良的果實。看到中年男子渾身顫抖地癱在地上，像隻死狗般牢牢拽住桌子腿，老賈艱難地嚥下一口唾沫，向前一步攙扶起他，點點頭說：

「我看清了，看得門清，是鮑處長你先動手打人！」

小鮑怔住了，沒想到老賈這個平時很關照自己的前輩，居然會在這個關鍵時刻背叛他。小鮑的眼睛裡幾乎噴出火來。院長和老賈對視一眼，這兩個恩怨糾葛十多年的老對手終於站到了一起。院長低聲說：「鮑處長，老賈說得對著呢，我也看到了，是你先動手。」

小鮑怒罵了幾句髒話，用手惡狠狠地指指老賈和院長的鼻尖，踹翻桌子，走出了辦公室。

小鮑和藝術學院徹底鬧翻了，藝術學院所有遞交上去的申請，只要需要小鮑部門蓋章的，他都要故意刁難一番。沒多久學校開始搬遷新校區，小鮑做為基建部副主任，直接負責藝術學院的搬遷工作。

院長心中叫苦不迭，幾次想要主動緩和關係，小鮑都對他極其冷淡。好在學校領導重視這次搬遷工作，小鮑也不敢十分過分。這半年忙得熱火朝天，藝術學院所有的老師都被動員了起來。正是焦頭爛額的時候，沈晴突然發現自己懷孕了，急忙找小鮑商量結婚事宜。（一七）