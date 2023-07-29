太陽臉／圖

他相信巫師弄錯重點了。不管他出了什麼問題，都和魔藥的配方沒有關係。巫師的配芳比他本人有趣多了：一瓣蟬翼、清晨凝於鬱金香上的露滴、煉煮千年的苦楝香水、斷掉的小提琴弦、乙醯柳酸、流星的碎片。

巫師堅稱有用的成分是乙醯柳酸，但其實不是，是流星的碎片。那些墜落的星星在他體內劃開成光，巫師不管用什麼法術都無法看到，但確實就是這樣。就跟詩人或太空 艙的存在一樣真實，比窗幕之外的現實更得以掌握，那些流光的軌跡讓他得以繼續燃燒。

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巫師離開後，這裡又恢復為單人太空艙，有著厚重木門和魔法封印的太空艙。這個想法來自他最後還未失去時間感的日子，物理學家第一次於深夜造訪他時所言。

他很可能是太空艙唯一一位永久住民，以趨近光速的速度遠離地球。根據時間膨脹理論，對太空船上的旅行者和地球觀測者而言，彼此的速度都會相對減緩，就像逐漸向邊境遠去的兩人，轉身在對方視野中漸漸縮小。

任何不屬於艙內的空間，時間流逝的速度都顯得如此遲緩，幾乎靜止。他知道對他們而言也是如此，千年流逝的恆河時光，對另一方而言僅是剎那。但不會長大、不會衰老的人是他；他將永遠留在地球時間軸上的某一點。

他只不過走向了時間的岔路。

這裡的日夜與四季交替全然無序。永晝、永夜、極短的一次日出和漫漫無涯的午後。

破曉前和日落後那一刻鐘，光線是種毒藥。從窗戶滲入晦暗灰階的室內，溶解一切，讓它們變得好像可以伸手捧起。一旦闔上掌心，粒子便開始褪成某種微弱的、摻過水的午夜藍色碎片，消失殆盡。

從巫師來訪的第一個晚上算起，冬天來了兩次、夏天來了四次。介於兩者之間的時光非常短暫。

秋天時，他拾起了兩片楓葉和一根鳥羽。楓葉是深紅和茶色的，脆弱纖細的骨架清晰可見。一片比較圓潤，另一片比較尖，都有著花俏的鋸齒狀邊緣。鳥的尾羽是象牙白，往前漸層成墨水般的深灰，鑲上純金斑點。羽毛會發出鳥鳴，任何時刻──有人說只有清晨才聽得見鳥鳴，但它們其實從未在其餘時刻保持安靜。

這些季節遞嬗的紀念品，似乎只有他自己才能看見，儘管它們如此清晰，遠比他腦中失焦的記憶斷片更加真實。他的記憶凌亂如散落的膠捲，只有在夢中，影像才會以隨機的方式，拼湊出無法連貫的默劇。聲音或太過喧囂、或太過沉寂，以致回音震耳欲聾。

在失重的時間裡，唯有握住即將溶解的片刻，才能證明時間之流曾在此陷落。

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他又來到星空下了。

物理學家和語言學家肩並肩地坐在河畔。他幾乎沒看過他們一起出現，但他直覺認為，他們並不會注意到他。在逐漸透澈的夜幕下，兩人的剪影奇妙地融為一體，彷彿鑲嵌在風景中。光影似乎就此停駐，完全看不出是否有任何細微的移動。

「你知道嗎？我們即將停留在時間之初。」物理學家說，「永恆的時刻就要到來。」

「時間之初？」語言學家一身襯衫、卡其長褲加上綁帶短靴，口袋冒出半本筆記本，如雲似的深色長髮壓在草帽下。「我想『即將』與『時間之初』是牴觸的，至少在時態上。」

河水淙淙。「如你所知，這是時間流逝最緩慢之處。時間之流中的漩渦，更像是黑洞。我們愈遠離此處，時間走得愈快。陷落漩渦的一切，都將被凝凍封存，停留在某一刻，無視時間之流的流動。」

「若是這樣，我不同意。」語言學家說，「我們正在遠離。我感覺到時間流逝的速度愈來愈快了，過去我停留在其他星球的時光，從來不曾消逝得如此迅速。我想，也許是這裡的時間並不一樣。」

「你想過，未來或許就是過去的鏡像嗎？未來，未來有一天會變成現在，然後變成過去。我們需要二維才能轉身回頭，倘若如此，時間的不可逆性和線性就被破解了。我們凝望未來，其實就是在回首過去……」

「那我們究竟是在未來，還是在過去？」她問，「你怎麼確定你所處的時空是『現在』，而不是某種鏡像？」

「想像一下兩面鏡子互相映照的景象，鏡子裡有一面鏡子又一面鏡子再一面鏡子，無限延伸，就像那樣。」

「若這是真的，大概會破壞一堆語言的語法結構。」她低喃。

「該清醒了。」陰影中一個聲音說。

他睜開眼睛。「你不該打斷我的！」

巫師冷靜地看了他一眼。「我沒有，但我不想跟你吵。我只能說，想這麼多這對你沒好處。」

他看著他們。從沒看過這麼多人同時出現在他的太空艙內。目前為止，這裡看起來很像某個冷笑話的開場：一個巫師、一位物理學家和一名語言學家──還有一個困惑的男孩──同時出現在狹小幽暗的艙室內，一小扇窗微微透進幽光。（中）