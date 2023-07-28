一個陌生女人的來信（一三）

你那房間自然也安裝了攝像頭。沒辦法，這一區住的都是體面人家，所有的房子多少帶點莊園風格，表面上都得維持一派悠閒模樣，把十二萬分戒備之心藏在內裡。你雖不至於在床頭櫃裡放著一把格洛克十七，或是在衣帽間豎著一管差點沒超出你身高的雷明登八七○，可除了浴室和儲物室，這房子裡裡外外沒有一個空間逃得過監控。

房間裡書多，湊得上大半壁書牆。你從上百成千排列得整整齊齊的書脊裡，精準地掏出《疾病解說者》。這毫無難度，好像所有的書都訓練有素，成了待命的戰士。你把書拿在手裡，揚起下頦看一眼房裡的攝像頭。它高高在上，彷彿牆本身長出來的一隻帶柄的複眼，對你冷然凝視，眨也不眨一下。你打開書，翻到書中最後一篇小說，找出那一頁：

我走近她時，老太太抬頭瞅著我。

「你有什麼事？」

「房租，夫人。」

「放到譜架上去！琴鍵上頭！」

「我給您拿過來了。」我伸手把信封遞給她，可她十指交叉放在腿上，絲毫沒有鬆開的意思。我稍微彎下腰，信封靠在她雙手上方。過了好一會兒，她終於接受了，對我點點頭。

晚上我回到家，她沒有拍拍琴凳示意我坐下，可是出於習慣，我仍然像往常一樣坐到她身邊。她照例問我檢查過門鎖沒有，卻沒有再提起月亮上的那面旗幟，而是說：「你心地真好！」

「我不太明白，夫人。」

「心地真好！」

她手上還拿著那信封。

你用目光迅速掃描了一遍，只揪出「好心」一個關鍵詞，覺得不夠，便又再掃視一回。這回你略為放緩速度，書上的文字便似乎都被放大了些，直至看見老太太「終於接受了，對我點點頭」，你的心跳卡頓了一下，目光卻依然順勢滑走。（一三）