薛文婧老師從窗戶中看到院長捂著腦袋蹲在地上，一個黑影笨拙地向校門外奔跑。門口的兩個保安拿著防暴叉，把黑影叉在牆上。老師們聚攏一堆去看，才發現這是個面容憔悴的中年男人，臉上並沒有暴徒的殘酷和猙獰。

院長質問中年男人為什麼下黑手，中年男人顛來倒去就是一句話：「那是我老婆做手術的救命錢，你把錢還給我！」

院長知道此事蹊蹺，急忙斥散了眾人，把男子帶回辦公室細細詢問。男子情緒不穩，說話也是顛三倒四，但基本情況還是說得八九不離十，說賄賂院長的錢原本是他老婆的手術費，既然孩子上學的事沒辦成，就應該把錢還給他，不然他妻子性命不保。院長越聽越生氣，聯繫小鮑讓他務必來學院一趟。

小鮑過來後，埋怨院長大驚小怪，嗤笑道：「院長，他打傷了你，你乾脆報警把他抓起來。警察那邊我去運作，關他十天半個月，再厲害的英雄也變狗熊，他還敢要錢？」

雖然淫浸官場三十年，院長骨子裡還是一個讀書人，看到小鮑嘴角滿不在乎的冷笑，心中不禁打了個寒噤。這個傢伙根本不把人當人看啊！院長悲哀地看著小鮑，嘆氣說：

「鮑副處長，咱們說說心裡話。我也讀過《君主論》，也知道為官不仁的道理，凡是仁慈的人當不了好官。但我們畢竟是現代社會了啊！衛星在天上飛啊！潛艇在海裡游啊！我們不再是茹毛飲血的奴隸社會了啊！眾生平等的概念，兩千年前就有了啊！您要知道，他是個和你我一樣活生生的、有血有肉、有老婆、有孩子的人啊！」

小鮑很不耐煩，他馬上要去見一個關鍵人物，沒有時間在這裡應付。小鮑看看表，突然起身扇了中年男子一個耳光。（一六）