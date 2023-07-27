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李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

樓藍在上海（九）

鳳群

樓藍突然想起唐彪的那番叮囑，心想這個重要細節怎麼就忘了呢？於是大聲回答：我是懷孕了。

幾個月了？那女警突然問。

大概兩個月吧，也許三個月。

女警笑了，她一笑眉眼非常動人，也是個女警花呢。樓藍想，但女警很快收斂了笑容，你自己的事情，一點都不知道？

我的工作太忙，我也不知道什麼時候就懷上了。樓藍囁嚅道。

男女兩個員警相互交換了一下眼色。男警說：我們了解情況就到此為止。

樓藍一陣欣喜，那我可以走了？

案情還在調查，你還得在這兒待幾天，你馬上跟她走。男警說著，朝女警努努嘴。

跟她去哪兒？監獄

在案情尚未定論之前，你只是犯罪嫌疑人。男警說，不會送你去監獄，你放心。

女警走了過來，輕輕說了一句：咱們走吧。

樓藍有些惶恐，我們去哪兒？

女警仍然輕聲，去醫院做婦檢。

當樓藍和女警走出派出所大門的時候，外面已是人聲鼎沸了，一群人早已擁堵在派出所的門前，樓藍只聽到一陣喧嘩。一個女人的尖叫聲響起：殺人犯！你敢砍我的男人，我和你拚了！一個顴骨突出、身材高瘦的黃髮女人瘋狂地衝過來，伸出一隻手就要來抓樓藍。

樓藍看到她布滿血絲憤怒的眼睛，本能地有些害怕，往女警身邊縮了縮。那女人還要撲過來，被那女警輕輕抓住手腕，又輕輕一推，便踉踉蹌蹌後退了很遠。

我們還在調查這件事，女警很嚴肅地說，你就帶人在這裡胡鬧！你說誰是殺人犯？

女人有些畏葸地看著那女警，聲音低了許多：她用刀砍我的男人，不是殺人犯是什麼？（九）

監獄

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