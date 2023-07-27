一個陌生女人的來信（一二）

你這般壓縮處理，曉得這讓小說損失了什麼嗎？我只能說，就像是好好的一把寶劍，你只取去了劍鞘。

還是請你看看那位加爾各答來的青年吧。儘管老房東 凶巴巴地交代過他，每周五交房租，必須把錢放到鋼琴的譜架上，可第一次交房租時，這位青年「不習慣把錢一扔了之」。他把八張一元鈔票放入信封，外面妥妥寫上房東太太的名字。正當他把信封拿到指定之處時，瞥見了老太太坐在樓梯間她的專座上。出於不忍，他走過去把房租遞給她。

信裡說的這一幕，你當然記得清清楚楚。你甚至仍記得自己寫的這場景，節奏雖然明快了不少，最後的處理也做了些改動，但描述的情形大致還是相同的。內奧米怎麼竟說得好像你錯失了某個重大機關，沒有它，小說就撐不起來似的。她說得如此鄭重，使得你不禁對自己的記憶產生懷疑。可記性好一直是你的強項啊！閱讀能力也是超群的，總是能一目十行，馬上抓住要點，不然以前在學校裡你哪能這般得心應手，順順當當考上第一志願，又毫無懸念地搭乘上出國大潮？現在呢，這可惡的內奧米在質疑你。她一定不知道這兩年你已經在給刊物寫書評了，居然敢用這種評論家的調調來跟你談小說！你咬了咬牙，忍不住抬起頭來對那攝像頭瞪眼。「好吧，」你說，「我這就去把書找出來！」

書在樓上你的房間裡。你抓住內奧米的信，直接往吳爾芙一個世紀以前說的那個「只屬於自己的房間」大步走去。樓道很長，經過一大一小兩面鏡子以及其他光可鑑人之物，都照見了你咬牙切齒的模樣。（一二）