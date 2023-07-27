有了錢的小鮑春風得意，交起朋友來更加得心應手。機關公開招聘副處級領導幹部，小鮑雄心勃勃地前去應聘。有不斷累積的人脈和強大的財力做後盾，小鮑睥睨群雄，一路過關斬將。幾個月後學校公示，小鮑成了學校最年輕的副處級幹部。

眾人恭維聲不斷，大家都認為小鮑從此一飛沖天。表舅心中興奮不已，當初多虧自己慧眼識珠，這個外甥果然是個可造之材！表舅幫小鮑盯住了一個實權部門的正處級崗位，帶著他不斷拜訪故交好友，為下個聘期升遷做好準備。這段時間花錢如流水，沈晴勸說小鮑不要雞飛蛋打一場空。小鮑不以為然，認為沈晴再潑辣，也終究是個頭髮長、見識短的女人，不耐煩說：

「三年清知府，十萬雪花銀。從古至今，做官都是一本萬利的賺錢買賣，你放心準備當官太太吧！」

在小鮑急需用錢的關鍵時候，社會上的高考 輔導班越來越多。這些輔導班神通廣大，有很多確實是打通高校關節 有內幕的。不怕不識貨，就怕貨比貨，小鮑的坑蒙拐騙在貨真價實的關係面前，很快就被家長們識破了真面目。生源開始迅速流失，小鮑的生意一天不如一天。

資金窘迫的小鮑故技重施，高考前暗示這些家長送錢。有學生最終的高考成績並不理想，小鮑卻不按約定退錢。他和家長暗示，這筆錢已經送給了學院的關鍵人物，這個人十分貪心，錢是要不回來了。家長們擔心影響孩子前途，只能無奈吃了這個啞巴虧。

一天臨近傍晚，老師們突然聽到校園裡一陣爭吵，突然之間一聲慘叫。（一五）