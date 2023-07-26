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來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

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樓藍在上海（八）

鳳群

男警嘴角咧了咧，似乎覺得自己失言，但目光依然威嚴。那你為什麼揮刀砍人？

我說了，我是自衛，那個男人欺負我的母親。

樓藍於是說了整個買樓裝修事件的來龍去脈。男警突然問：既然你們姊妹倆都在上海，為什麼裝修的事情還要你年邁的父母親出面？

父母親覺得我們工作忙。樓藍心裡想，這個男警不簡單，一下就抓到事件的關鍵之處。父母他們是大學退休教授，這點問題他們覺得自己有能力搞定，就不想讓女兒們操心了。那個傢伙見父母親沒有與他簽約，拿到錢就走人，而且從此不再露面。這點父母親絕對沒有想到，因為他們太善良單純，很容易輕信他人。

男警微微點了點頭，我能看一下你的身分證嗎？

樓藍心裡「咯登」一下，因為身分證不是上海的。男警看了身分證，自己剛才一番話就露了馬腳。

但樓藍很快就鎮定了，她從包裡取出身分證，遞了過去。

男警掃了身分證一眼，淡然一笑，你是青海人？

樓藍說：但我籍貫是上海人。

你籍貫是上海？男警說，可你身分證顯示你是青海居民。

您說得不錯，樓藍說，我原來是在青海工作，可我辭職了，現在就在上海工作。

你結婚了嗎？

樓藍猶豫了下，她想起唐彪的叮囑，於是點了點頭。

你們連這些隱私也要問？

當然。能告訴我，你先生的姓名？

唐彪。樓藍的聲音小了許多，顯得沒有底氣，和我在同一家公司。

你能提供唐彪先生的電話嗎？

樓藍無奈，只好說了一串手機號碼。那個女警便走到裡面房間。不一會她走出來，對男警點點頭，又輕聲對樓藍問了一句：你懷孕了？（八）

退休 隱私

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