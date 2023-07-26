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一個陌生女人的來信（一一）

黎紫書

我讀過許多優秀的小說了，假如裘帕寫的只是我上面說的這些，那我還不至於為它叫好。我的意思是：她若只是藉著老房東太太反映第三世界過來的移民眼中的美國，那麼這小說終究缺了深度。裘帕寫的卻是兩者之間的交會，寫它們的衝突與和解。小說的敘述者（那一位孟加拉青年）塑造得可真立體。用第一人稱寫的小說，人物難得有這麼含蓄又這般生動的。就連他從老家娶來的那位靦腆拘謹、放到美國這環境裡顯得落伍，或者說過度莊重的新娘，都意味著「另一種文化」。文化代表著傳統，比起波士頓所代表的科學精神和對知識的追求，它人文而古老。它不能把一個民族送上月球，可是它的價值融入到生活裡，體現在人的言行態度之中。

你記得那位敘述者第一次交房租的情況吧？那可是小說裡一個重大的轉折點，有著豐富而深刻的含義。你若想把小說寫好，一定得仔細觀察！雖然在你的小說裡，這情節被大致寫了一下，但也因此使我更確信：你沒有把〈第三和最後一塊大陸〉讀明白。

沒錯，你在裘帕的作品裡揀了一些有意思的細節，將它們打包了跟隨老太太一起搬到皇后區──她的「專座」、她的拐杖，以及那幾根傷殘的手指。然而把房子移走，本身已經是個巨大的失誤，至於你搬弄過去的那些細節，恐怕都只是這小說的皮毛。老房東太太再三強調的「鎖門」被你寫得毫無力道，變成了軟綿綿的叮嚀；那一屋子破舊的爪腳家具，到你那裡就只剩下一根套著橡皮套的爪腳拐杖了。（一一）

房東 皇后區 波士頓

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