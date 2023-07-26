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小鮑老師（一四）

張舒涵

他拈起一朵花插在沈晴的鬢角，拍了拍她的臉蛋說：「不對，老婆，咱手裡有個無價之寶，文憑！沒了文憑，就沒有進入社會的敲門磚！你說家長為了孩子的前途，肯出多少錢？」

文憑的事小鮑琢磨了很久，如今藝術高考異常火爆，有些高考大省為了提高升學率，乾脆規勸排名靠後的高三學生全部轉為藝術生。這些半路出家的學生們既不擅長文化課，對藝術更沒有半點興趣，拿起畫筆的唯一原因就是為了有個大學文憑。家長們對孩子的現狀心知肚明，想盡一切辦法讓他們贏在起跑線上。

小鮑看準了這個時機，用藝術學院教授的身分辦起了高考輔導班。每到高考前夕，小鮑就找家長們開會，雲裡霧裡地胡侃一通，暗示家長們現在社會黑暗潛規則流行。有些心眼活泛的家長們就偷偷找到小鮑送錢。小鮑拍胸脯保證，自己是靠信譽吃飯的人，一定會盡全力為孩子保駕護航。辦不成的話全額退款，毫不含糊。

小鮑是個天生的心理學家和概率學家，一件事情只有兩樣結果，成功或失敗。很多學生考得好，並不是因為送禮的功勞，但如驚弓之鳥的家長們往往就會把功勞歸到小鮑身上，潛意識裡是歸到自己身上。考得不好的學生，小鮑二話不說全額退錢，隨便找個學院老師來頂缸，流著淚和家長哭訴，就因為這個書呆子蠢貨不肯通融，耽誤了孩子的大好前程。在咬牙切齒的痛罵聲中，家長和小鮑肩勾肩、背搭背，成了貼心貼肺、無話不談的至交好友，擦乾眼淚約定明年再戰。

高考是個巨大的產業，沒有家長敢在孩子前途上吝嗇。小鮑做為第一批吃螃蟹的人，很快就賺得盆滿缽滿。（一四）

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