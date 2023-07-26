阿力金吉兒／圖

後來，惠玲舉證歷歷，老趙近半年來經常晚回家，但同事都說最近沒有加班；從不重視外表的老趙上班特別用心梳理頭髮，還打上顏色鮮艷的領帶，眼睛睜大了一些，像他每次出發打獵時的興奮神情；老趙的信用卡有奇怪的支出，幾個月來數額大增。惠玲趁老趙不注意時去偷翻他的皮夾，找到一張刷卡明細，發現都是些首飾珠寶、高級保養品等。但惠玲不是受惠者，她沒收到這些奢侈禮物，可見另有受益人。

最後連他們女兒都說爸爸身上有「異味」，不是媽媽的味道。

惠玲根據老趙多次酒後不慎漏嘴的情節，拼出的結果：一個從西安移民來的單身女人，在中國餐館打工。因為身在美國，語言不通、無依無靠，老趙可憐她，很想多關愛這個弱者，尤其他喜歡那女人用無辜仰望的眼神望著他。他覺得這眼神很像他在叢林裡舉起槍要瞄準獵物時，所看到的眼神一樣驚惶不安。他內心被激起某種快感。

老趙與她好像是獵人與獵物之間的關係。

老趙的家庭從此不再平靜，冷戰、熱戰層出不窮。本來就不多話的老趙更遠遠躲著惠玲，如躲在他打獵的遮蔽棚裡觀察，而惠玲一有機會，雙眼的兩道寒光挾著怨恨，像獵槍射向老趙。她曾體貼老趙年紀大了，她不多要求，忍耐過著多少孤寂死日子，居然讓老趙留了精神、體力，用在別人身上，心中真是忿忿難平。

大中被公司調到香港 分公司去了，在新環境的各種變動與適應中，丁雯斷了他們與許多印第安納州華人朋友的聯繫，包括惠玲與老趙。

丁雯只斷斷續續聽說老趙全家搬去溫哥華，這是老趙對女兒的承諾，他要切斷與外遇的來往，維持一個完整的家。

老趙父母相繼去世，他繼承一大片土地，變賣成為數不少的現金。但老趙並沒有告知惠玲任何細節，惠玲也沒有看到這些財產。後來才輾轉得悉，一部分的錢財去了外遇女人那兒，原來老趙與西安女人根本沒有斷絕來往。一個月前他偷偷把女人搬來加拿大，租了間不算金屋的小樓，藏著那看起來並不嬌的女人。

惠玲下堂求去，她明知老趙手頭很多現金，她不屑主動開口要，只要求擁有在印第安納那棟他們夫妻住了許多年的房子。失去婚姻已夠打擊，惠玲最傷心的還是她一手撫養長大的女兒珍妮，明明見證父母婚姻的轉變，明明知道活潑外向又年輕的母親遠從台灣，嫁給了志趣並不相投的老公，卻委屈求全地守護這個家。當老趙出軌變心，粗暴毀滅這個家庭後，珍妮卻從來不願在母親面前批評她爸爸一句。即使當惠玲委屈抱怨，珍妮從來不真正站在媽媽這一邊多加撫慰，總一副不沾鍋的中立，讓惠玲好寒心。

惠玲孤伶伶一個人，在溫哥華的陌生環境裡與一片黑暗掙扎，尋求存活之路。她回台灣好幾趟，在八十多歲失智 老母親面前綵衣娛親，真希望自己是那失智的人。

當丁雯再聯絡上惠玲，又是好幾年之後了。兩個來自台灣，在美國相識，在香港銅鑼灣重聚的好友，緊緊擁抱著，眼淚直流。窗外春華滿院、青山隱隱，丁雯在記憶大海裡打撈，撈起成串閃亮的貝殼。閃亮，是因為當年兩人青春正盛。

丁雯仔細端詳眼前的惠玲，依舊保持著親和美麗，看不出歷經滄桑的憔悴不堪，而且發現她骨子裡似乎盪漾著某種訊息，是丁雯在自己身上找不到的。

惠玲緩緩傾訴，從女兒珍妮口中得悉，老趙和女人同居後經常爭吵，似乎獵物到手就失去魅力了。

「最後一次他們大吵，老趙在暴怒之下突然安靜上樓，開鎖、開櫃子……搞了老半天才悄悄下樓，但到處找不到那女人了。老趙手裡提著的是把沒子彈的獵槍……

「我不再跟女兒追問細節，反正我也不關心了。」接著惠玲的眉毛一揚，口氣一百八十度轉變地說：「我在社區大學的社交舞課程，結識了一位單身男士Patrick，加拿大人，離婚多年。我們跳舞時很有默契。」

啊，這才是惠玲骨子裡的盪漾。丁雯猜想。

溫哥華舊街區裡的大片楓樹，被來來回回的凜冽寒風染醉了。舞蹈課下課後的惠玲，真不想回到自己冷清的小公寓，她答應和Patrick一起去午餐。

「過久了孤單的日子，有人說說話真好。」惠玲微笑著說，怪不得丁雯察覺到惠玲的英文進步了許多。

舞蹈課的舞友們發現郵輪 是個跳舞的好地方，尤其郵輪上最適合展現一般場合用不上的閃亮浪漫誇張舞裙。惠玲、Patrick跟著舞友，一起報名參加特價優惠的郵輪班次。白天愉悅觀光、晚上盛裝舞會，女生精心化妝打扮，男士們穿白襯衫、黑西裝、打領結。他們先吃sit down dinner，讓侍者一道一道上蘑菇湯、沙拉、牛排、提拉米蘇、咖啡等之後，去不同樓層參加不夜天舞會，跳到凌晨一點，過癮極了。雖然郵輪上每晚有精采的秀，兩人會特意錯過，因為他們有自己的秀場。

這樣惠玲與Patrick由舞伴發展成了同居伴侶，但兩人都不提再婚這檔事。因為兩人都歷經婚姻的日常，瑣碎與赤裸，深知那是愛情殺手，他們只想開心攜手走一段人生路。（中）