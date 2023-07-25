一個陌生女人的來信（一○）

無論是做為一個讀者、一個已活過了一個世紀的老太婆，抑或是一個生於斯、長於斯的美國人，我認為自己都夠得上資格，與你分享我對這作品的看法。而且我確實覺得這是必要的，因為啊，顯而易見，你並沒有把這作品讀透。這話我可是認真說的：你要是讀透了它，一定不會另外再寫一個小說，把人家的老房東 從波士頓 給挪到皇后區 。

把老太太放到波士頓真是一記妙筆。波士頓是個好地方，那兒是哈佛和麻省理工學院的所在！她就該雷打不動地守在那裡，每天像個大將軍似地坐在專屬她的那一把椅子上！當然，你也一樣寫老房東太太整日坐鎮在家，可你的寫法只讓人覺得，這老婦人動彈不得、可憐兮兮。在裘帕的作品裡，老房東太太的「動也不動」卻有著多層意涵。我請求你把它找出來再讀一遍，或者兩遍、三遍，直到你能感受到那情景所透著的莊嚴以及老婦人那堅定不移的意志為止。你去看看，看那個「說起話來中氣十足，甚至還有點專橫跋扈」的老人；看她怎樣地對上門來的孟加拉青年大吼：「鎖上門！進屋第一件事就是要鎖門！聽明白嗎？」又是怎樣地為美國太空人登月成功而驕傲不已，甚至命令那青年，硬要他承認「美國了不起！」──一點不理會人家的感受。你看到了嗎，老太太那頑固又近乎無知的傲慢？你看到在一個印度來的青年眼中，美國這個國家是多麼的驕橫、強勢，同時又是多麼的脆弱自危嗎？

哎，搬去了皇后區以後，老房東太太雖然還穿著相同的衣物，也過著跟以前一模一樣的生活，卻只剩下一個軀殼，沒了靈魂。（一○）