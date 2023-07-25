窗外下起了淅淅瀝瀝的小雨，不多時風雨聲大作，落葉隨著風雨被拍打在地上。偌大的表演廳中，只有兩個人如蝶戀花般若即若離翩翩起舞。一曲終了，沈晴胸脯起伏不定，看著滿面英氣的小鮑，伸出纖纖玉手為他擦拭臉上的汗水，整個人都癱軟在他的懷裡。

兩人戀愛的消息就好像定情那天的滂沱大雨，不多時鬧得整個學院全都知道。看到這對佳偶璧人走在一起，老師們紛紛送上祝福。公開戀情後，沈晴喜歡挽著小鮑的手在河邊散步，看著平靜的河水慢慢規劃兩人的人生。沈晴是個有主意的女人，她不要求男人買房買車，但一定要有個別出心裁的婚禮，讓她風風光光地出嫁，從此安心從容做人婦。

小鮑表示一定要賺到錢再結婚，他問沈晴：「老婆，你說公務員有權、老闆有錢，都能拿出點別人稀罕的東西。老師能拿出來點什麼別人沒有的稀罕玩意呢？」

沈晴正沉浸在戀愛的甜蜜中，對「稀罕玩意」沒什麼興趣，最稀罕的男人不就在自己身邊嗎？但是小鮑不一樣，這個想法很早就在他內心深處生根發芽。童年時親戚們的叫囂謾罵聲，讓小鮑不把親情當成一回事；高中畢業時混混們的作鳥獸散，讓小鮑不把友情當一回事。只有牢牢攥在手裡的「稀罕玩意」，才是生存下去的根本。

沈晴歪著頭仔細想了想，說「沒有」，水利局有水、國土資源局有土地，都是真正的「稀罕玩意」，老師只有一句「師道尊嚴」的空話。小鮑好像靈鷲山上的摩訶迦葉一般，胸有成竹地露出微笑。（一三）