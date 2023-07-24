即使你明天認帳開工，要給我裝修，我也不需要你了。我要去法院告你詐騙 罪，你就等著打官司吧！壯漢突然愣住了，他不由睜大眼睛，仔細打量眼前這個身材瘦小、文靜柔弱的女子，心想她說得義正辭嚴，量她也不會掀起什麼大浪。無非是講幾句大話，給自己壯膽罷了，必須殺一殺她的威風。

壯漢隨即從口袋裡掏出手機，撥了一串號碼，手機立刻傳來一個男人粗魯的聲音：大哥有事嗎？壯漢說：我在小昆山社區五棟一單元二樓遇到麻煩了，你帶幾個兄弟趕緊過來。電話那頭隨即回答說好。

樓藍也掏出手機說：你想讓你的兄弟來恐嚇我？那好，我馬上報警，你等著！

壯漢臉上便有了驚慌之色，拔腿就想開溜。樓藍的老母親衝了上去，從身後死死地將他抱住，要他簽字據認帳。那壯漢想脫身，就拖拽著老人家朝一樓奔去。老人死也不鬆手，他就對老人拳打腳踢。

聽著老母親的慘叫與號哭，樓藍頓時眼前發黑、渾身顫抖。她大吼一聲：你站住。別打我媽！壯漢還是一邊拖著老太太走，一邊依然動著手。

樓藍情急之中，從挎包裡取出那把新買的雪亮菜刀，憤怒地對著那個壯漢堅實的後背砍了過去。壯漢「嗷」的一聲回過頭來，他看見樓藍憤怒的眼神，不敢戀戰，奮力將老人推倒在地，拔腿就跑。

母親坐在地上號哭起來，樓藍豁出去了，又揮起菜刀追上去，再砍了一下。她清晰地看到，那個壯漢背後的黑色羊皮夾克，頓時怵目驚心盛開了一樹殷紅的血色桃花……

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現在，樓藍就坐在那輛警車裡，被一男一女兩個員警帶往小昆山派出所去。樓藍抱著頭瑟縮成一團，心裡有說不出的沮喪。她不知道自己當時怎麼會那麼衝動，一下子就突然拔出刀來，衝動真是魔鬼啊！（六）