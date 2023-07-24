我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄總統：瓦格納傭兵迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

小鮑老師（一二）

張舒涵

知識分子們在社交場合都很木訥，他們嚴守著「君子慎獨」的祖訓，把謙虛謹慎、不打誑語，當成做人的基本原則。就算偶爾說個謊話，往往也伴隨著臉紅發熱腿抽筋，一臉尬笑，讓人一看就知道心裡有鬼。小鮑不同，神色坦然地直接把牛吹上天去。很多人就算察覺他是在吹牛，也想當然地認為，敢於這麼吹牛的，至少也是有著一半底氣的人，結交一下總不是什麼壞事。所以凡是小鮑拜託的事情，對方就會更加盡心一點。長此以往，在不斷的反覆交換中，小鮑能辦成的事情越來越大，身上的能量也越來越高。

互聯網興起後，一個大洋彼岸的加拿大小夥子凱爾‧麥克唐納再次實踐了小鮑的「交換理論」。凱爾用一枚紅色迴紋針換回一支鋼筆，再用鋼筆換成門把手、烤爐、敞篷車，最終實現了換回一棟別墅的願望。從迴紋針到別墅，在不斷地交換中，利益實現了飛躍。小鮑也是同樣的思路，在不斷地幫忙和交換中，關係紐帶越來越牢固，回報也越來越豐厚。

雖然人人恭維，小鮑在學院卻沒有什麼知心朋友。他拒絕了沈晴的示好，很重姊們義氣的女老師們仍把他看做沈晴的私人資產，對他發乎情、止乎禮，絕不越雷池半步。沈晴每天都要去舞蹈廳練功，小鮑偶爾招呼她，沈晴對他冷若冰霜。一天沈晴在舞蹈廳練功，小鮑突然從外面進來，坐在座位上欣賞。

沈晴皺起眉頭說：「現在還沒到演出的時候，你過段時間再來吧！」

小鮑笑嘻嘻地說：「我又不是來看演出的，我是和你一起表演的。」

小鮑跳上舞台摟住沈晴，兩個人在音樂聲中旋轉起來。沈晴驚訝不已，他雖然說不上會跳，但確實比一般人強了不少。（一二）

加拿大

上一則

張大千「破壞文物」？敦煌研究院：有功也有過

下一則

忘不了的一九九一

延伸閱讀

國務院邀台灣舞團 來美演出「冰河時期」

國務院邀台灣舞團 來美演出「冰河時期」
受國務院邀請 台灣舞蹈團攜新作「冰河時期」赴美展演

受國務院邀請 台灣舞蹈團攜新作「冰河時期」赴美展演
高三被校長約談 AKIRA決定學跳舞

高三被校長約談 AKIRA決定學跳舞
全校就剩他了 AKIRA認了「高三被校長約談」

全校就剩他了 AKIRA認了「高三被校長約談」

熱門新聞

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55
顏寧儀∕圖

我要變漂亮（上）

2023-07-17 02:02

花錢難

2023-07-19 02:00
吳孟芸∕圖

父親的往事

2023-07-20 02:02

我的斷捨離

2023-07-21 02:00
投入最愛的飲食事業多年，蔡辰男從中獲得了療癒和成就感。(攝影／沈昱嘉)

從來來飯店到海峽會…飲食王國 成就蔡辰男第二人生

2023-07-17 07:00

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因