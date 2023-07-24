薛慧瑩／圖

走到家中放滿電腦的書房，試了幾把椅子，此刻卻都坐不安穩，那種變回一個孩子的感覺尚未從體內褪去。桌椅都好遠、好遠，我不敢伸手，害怕發現自己夠不著那些高度。於是，我久違地趴在冰涼的地板上，似乎很小的時候，我喜歡這樣做白日夢。

但彎下身去的那刻，我赫然發現，簡潔俐落的擺設之間，有個我從未注意的夾縫，藏著一盆小小的白花。

不過說是藏，更像被遺留於此。或許是太久沒有照料，已經枯得差不多了，只剩下最後一個潔白的花苞勉強撐在盆邊，仰仗最後一點養分挺直腰桿。

腦袋嗡嗡地響著，有什麼與這盆白花一起被遺留的東西，此刻與我接上了線。

剛有記憶的時候，這個房間呈現三國鼎立的狀態，阿嬤的木頭床和花棉被占據一角，母親搬進來的雜物占據一角，而領地最大的，是屬於我的一片小花園。原先只有一盆白花，為了怕它寂寞，我總是搬來各種其他的花兒陪伴它。我每天都欣賞花兒，阿嬤就一直都在旁看著，偶爾被我天真的舉動逗得發出咯咯笑聲。

母親不喜歡我玩這些花，她總說那是多沒意義的事，再不努力些，我就要跟不上別人的腳步。

「別人是誰？」

「這整個時代。」她恨鐵不成鋼地嘆了口氣。

那些花一盆一盆地被搬回戶外，成為我不能觸碰的庭園造景一部分。只有小白花被阿嬤強行留了下來，她總是偷偷喚我去她房裡看花。

「阿如啊，阿嬤如果哪天不在了，能給你的可能就只有這盆花了。」她總是用歉疚的語調緩緩說道。

「阿嬤不會不在！」我總是用稚嫩的聲音大聲宣誓。

但沒過多久，沒了照顧原先那些花卉的理由，阿嬤的木板床與花棉被也被驅逐出境。

偌大的房間一點一點被電腦、手機與參考書佔滿，我的眼睛也從地面移到了螢幕裡──從此我便再也沒見過那盆小白花，也幾乎從未再想起它。

手上的花盆遞出陣陣暖意至我的掌心，我連忙撥開早已乾裂的土，想將它移入新的盆與培養土。但小心翼翼地移出時，它卻卡得死緊，我挖得更深一些，糾糾纏纏的根部映入眼簾，但它們一起抓住的卻非土壤，而是一張證件──

正確來說，是那證件上的名，所有的根都繞上了名字的欄位，名字因此而辨識不清了。但證件上的照片，還能清晰辨認出，那是阿嬤的紫外套。

小白花被種到新盆子去了，放在我的書桌前，一個能好好曬太陽的所在。或許是有了充分照養，它開始散出淡淡清香。香氣探入鼻腔那一刻，我竟有些恍惚，意識到時，已經在自己臂膀圈出的領地閉上眼睛──

我和阿嬤一起出門了，這次阿嬤沒有帶我走進陰暗的小巷，而是在晴空下的廟埕邁步向前。

我偷偷握著袋子裡的小白花，種進新盆子後沒多久，它就生得茂盛極了，因此我剪了一小束。走進廟裡，我將花遞給身邊的她。

接過花的那一瞬，我看見了她的臉龐。

那是一張很普通的老婆婆面孔，但此刻，我卻能找出她無數個特別之處。若要形容，那便是那朵最初存活下來的花苞，再次盛開的模樣。

阿嬤布滿皺紋的臉上又驚又喜，眼睛像個小女孩似地彎出月牙。我被暖洋洋的情緒擁抱，臉蛋兒也掛上了笑。

她將花放進神桌上的花瓶，拿著香虔誠祝禱。她輕聲呢喃，我仔細地聽。

第一個願望她說得毫不遲疑，希望我能繼續平安長大。

再來她猶疑了幾秒，許願全家都能健康。

她沒有說出第三個願望，但從她偷偷瞥了眼小白花的可愛舉動，我大概能猜出七、八分。

回到廟埕，聚在一起聊天的阿姨、伯伯露出驚訝的神情：「淑惠阿嬤！足久無來餒！最近甘好！」

「誠好、誠好！但是莫擱叫淑惠啦，我改名啊！」

「廟公毋是講改恁查孫.....」伯伯見阿嬤眨了眨眼，沒有繼續講下去。

氣氛凝了一瞬，我連忙接下話題。

「阿嬤今仔日特別蹛我來拜拜！」我轉過頭，輕柔而真誠，「謝謝阿嬤！」

陽光從我肩上灑落，阿嬤的眼底也清晰了，倒映出我的模樣。

我牽起阿嬤的手，很輕、很柔，謹慎如拾起一片潔白花瓣。（下）