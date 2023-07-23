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舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

小鮑老師（一一）

張舒涵

當老趙蹲在校園角落，一把鼻涕、一把眼淚地傳播小鮑罪惡行徑時，老賈捕捉到了別人忽略的細節：小鮑曾經承諾幫老趙的孩子入學。裴老師的兒子已經五歲，馬上要面臨入學，媳婦每天嘮叨不休，說他吃齋念經有個屁用，佛祖也沒賞個學區房下來。早知如此，自己還不如嫁個小學老師實在。老裴被老婆罵得狗血淋頭，正一籌莫展之際，聽老賈說小鮑善辦此事，撈到了救命稻草般飛奔過來詢問。

小鮑為人精明，立馬明白了老賈的用心。他哈哈一笑，表示此事雖難，但他是個重情重義的好漢子，赴湯蹈火也要盡力一試。沒過多久，小鮑就帶來了好消息，老裴孩子進實驗小學讀書的事情辦成了！

這件事在學院著實轟動不小。老師們又好奇、又佩服，不到三十歲的小鮑怎麼有這麼大的能量？現實的利益很快壓倒了道德上的好惡，求小鮑辦事的人越來越多。小鮑再接再厲，又幫老師們辦成了兩個。

受過他恩惠的老師千恩萬謝，主動幫他恢復名譽，爭辯說詐騙犯的兒子怎麼了，說明人家小鮑父親是高智商人士，普通人想詐騙，還沒這個能耐呢！欺負老趙怎麼了，老趙那麼個畜生東西，欺負他那是替天行道！前幾年他欺負人家女生的時候，老師們不也是恨得牙根癢癢嗎？這才是「天網恢恢，疏而不漏」，老天爺通過小鮑的手，在賞善罰惡，普惠人間呢！

小鮑的形象危機解除了。有老師偷偷問小鮑，怎麼辦成的這事、背後的靠山是誰，小鮑一概笑而不語，更顯得他高深莫測。

幾年後小鮑出事，有人回過頭來再分析，發現小鮑的做事邏輯就是一點：不擇手段給有用的人幫忙。而他能辦成事的一個很大原因，是敢吹牛。（一一）

詐騙 學區

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