薛慧瑩／圖

「莫驚、莫驚，不會有事的、不會有事的……」阿嬤重複著，但和背後那隻令人煩躁的鸚鵡不同，她的話語小心翼翼地降落在耳際，觸碰到肌膚的剎那，竟驅散了身邊陰冷的寒意。

如日出吞吃黑暗那樣，我的身子從潮濕中剝離，一寸寸被敷上暖意。原本該是一片漆黑的眼前，也奇蹟似地亮了起來──

晴空萬里，一大片湛藍下，是富麗堂皇的廟宇屋頂。再往下是氣勢恢弘的雕花大柱，幾隻龍盤在上頭。陽光好強，我幾乎以為它們瞇著眼在笑。

來往的信眾與神像的面龐被晴空亮起。莊嚴的檀香味飄散在空氣中，浮躁的心也被木質的香氣撫平。我深深吸了幾口氣，體內最後一點竄動的躁動也靜止下來。

「有效！有效！她醒了！」我的身邊爆出一陣各種聲調混雜的歡呼，往下一看，所有人都變得人高馬大。我想再湊近些，才發現我現在正躺在阿嬤的臂彎裡。抬頭望了望阿嬤，依舊看不清她的面龐，卻與方才的看不清有著些許不同。此刻阿嬤的臉不再是突兀的模糊，而是像回想遙遠的記憶時，一切都會被蒙上的朦朧。

人們叫喚著我的名字與阿嬤的名字，奇怪的是，她們口中用來指稱阿嬤的姓名，並不是我所熟悉的「白花」，而是另一個平凡無奇的名，似乎是淑惠吧。那名字太過沒有特色，記都記不清。

習慣了群眾的鼓譟，我將注意力放回自己，我的身子變成了幼兒，印著卡通人物的領口濕透，上頭沾著幾片白色花瓣。抬手碰了碰嘴角，也沾上了幾片，口中更是漫開花朵的清香味兒。

「菩薩保佑哇，跑了這麼多有名的大廟，終於……」

「這間真的很靈，聽我姪子說，他二兒子也發醫生治不了的怪病，也是來這裡求藥方。」

「還好這女孩有個這麼好的阿嬤唷！聽說她爸媽都要放棄了，阿嬤每天都醫院還有廟來回來回地跑，繞著她打轉。」

似乎是聽到「放棄」兩字，還在我身上的手臂緊了緊。阿嬤嘴裡叨叨念著的「菩薩保佑，真不知道怎麼感謝菩薩……」，卻一刻都沒有停。只有在我因為彆扭動了動身子時，她才暫時停下來，繼續撫著我的掌心，用彆腳的國語告訴我：沒事。

乖乖窩回懷抱裡後，我在阿嬤的喃喃中睡著了。在更加朦朧的夢裡，飄起了白花瓣的雨。被花瓣觸碰的地方留下了清淺的印記，不特別難看，只是一個記號。阿嬤卻仍將它抹去，放在自己身上。

「你的人生還很長，不知道這東西會護你還是害你。要是它的功用是護你，那我也能做到。」她的聲音比花瓣更軟、更輕盈。

再度醒來的時候，正好趕上黃半仙跟阿嬤報價，好幾個零圓滾滾，活像我瞪大的眼睛。

「這療程要多做幾次，不可能一次見效。」他嘻嘻幾聲，方才扔花瓣的火爐忽然又轟地燃起，空氣中再次臭氣瀰漫。

「阿伯，我可以問問題嗎？」我小聲詢問。

「問事一次兩萬八。」他甚至沒有看我一眼。「如果你要問的是那個火爐，抱歉無可奉告。要是告訴你，我生意也不用做了，大家人人都能來做仙。」

聞言，阿嬤小心翼翼地撫了撫我的背，像在為對方的魯莽致歉。

這一切結束後，我幾乎是逃跑似地離開黃半仙陰冷的屋宅，那兒的昏暗角落像是隨時會有毒蛇竄出。我甚至懷疑，我是不是已經被咬了幾口，渾身發癢。但更大的原因，是那個黃半仙看著我時陰惻惻的眼神，像貪婪的獵食者護著牠垂死的獵物。

阿嬤依舊是擔憂的語氣，問我有沒有看到什麼。

「像做夢一樣。」太多離奇的細節，我不知該如何說明，只能以一句話概括。

「做夢很好哇！我以前也常常做夢。」阿嬤沒有繼續講下去，逐漸寬闊的道路上，有的只剩沉默。

或許是已經睡了一覺，用完午餐後，我沒有睡意，只想找個地方坐著，仔細思考方才迷幻的經歷。

記憶裡阿嬤要求事情都是去大廟拜拜，什麼時候開始往那些陰森森的地方去的？我咕噥。（中）