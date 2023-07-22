我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

樓藍在上海（四）

鳳群

樓藍其實是引蛇出洞，她買的房是五棟一單元二樓。樓藍不認識那個男人，準備和姊姊樓紅來小昆山與他談判。不巧樓紅第二天突患感冒病了，樓藍只得拉上母親一道。一番地鐵、公交趕到小昆山時，已經是下午了，老母親累得直嘆氣。

來的途中，樓藍突然想到這個包工頭或許真是個流氓，唐彪的話不能不聽。於是趁中午與母親在一家小飯館吃午餐時，她獨自悄悄去了周邊一家超市，買了一把雪亮的菜刀放進自己的包裡，以備防身之用。

一切都按照樓藍的預想進行，樓藍與母親像電影裡的特工。她們躲在自己的那套房子裡，從門縫不住向外窺視，只等那包工頭上樓。

在約定的時間，那個包工頭準時抵達。老母親聽到了樓梯間的腳步聲，異常興奮。就在那個壯漢到達二樓的時候，老太太突然衝了出去，一把抓住他的手臂大叫一聲：我總算找到你了！

壯漢一見老太太，臉色陡變，撒腿就跑，卻被老太太死命拽住。這時樓藍從屋裡走出來，笑盈盈地說：師傅既然來了，就把話說清楚再走。

壯漢警覺地問：你是誰？樓藍依然笑道：我就是這家的小女兒，有話我們進屋說吧。

壯漢見屋裡只有一老一小兩個女人，似乎放了心，便大踏步地走了進來。有話就說，我還有別的工地要去呢！

樓藍和顏悅色地問：別的工地？難道這裡不是你的工地嗎？我這房子讓你裝修了一年，還是這樣，難道你不慚愧嗎？

誰說不裝修？壯漢不屑地回答，是兩個老人家至今不交裝修訂金，我怎麼裝修？

老太太急了：誰說不交裝修訂金？我家老頭子九萬元，不是去年就打進你帳號去了？你還想賴帳啊！

壯漢一笑：哪有這回事啊？你們怕是人老糊塗啦！我連合同都沒有與你們簽，你們怎麼會給我帳號打款呢？（四）

地鐵

上一則

動輒破億人民幣的元青花珍品 甘肅這座市級博物館有3件

下一則

園丁魯易士

延伸閱讀

上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬

上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬
「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割

「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割
中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人
南加快速公交道 連接聖伯納汀諾縣、洛杉磯 9月動工、後年啟用

南加快速公交道 連接聖伯納汀諾縣、洛杉磯 9月動工、後年啟用

熱門新聞

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02

自卑

2023-07-16 02:01
顏寧儀∕圖

我要變漂亮（上）

2023-07-17 02:02

手機比命還重要

2023-07-16 02:00

花錢難

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲