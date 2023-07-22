樓藍其實是引蛇出洞，她買的房是五棟一單元二樓。樓藍不認識那個男人，準備和姊姊樓紅來小昆山與他談判。不巧樓紅第二天突患感冒病了，樓藍只得拉上母親一道。一番地鐵 、公交趕到小昆山時，已經是下午了，老母親累得直嘆氣。

來的途中，樓藍突然想到這個包工頭或許真是個流氓，唐彪的話不能不聽。於是趁中午與母親在一家小飯館吃午餐時，她獨自悄悄去了周邊一家超市，買了一把雪亮的菜刀放進自己的包裡，以備防身之用。

一切都按照樓藍的預想進行，樓藍與母親像電影裡的特工。她們躲在自己的那套房子裡，從門縫不住向外窺視，只等那包工頭上樓。

在約定的時間，那個包工頭準時抵達。老母親聽到了樓梯間的腳步聲，異常興奮。就在那個壯漢到達二樓的時候，老太太突然衝了出去，一把抓住他的手臂大叫一聲：我總算找到你了！

壯漢一見老太太，臉色陡變，撒腿就跑，卻被老太太死命拽住。這時樓藍從屋裡走出來，笑盈盈地說：師傅既然來了，就把話說清楚再走。

壯漢警覺地問：你是誰？樓藍依然笑道：我就是這家的小女兒，有話我們進屋說吧。

壯漢見屋裡只有一老一小兩個女人，似乎放了心，便大踏步地走了進來。有話就說，我還有別的工地要去呢！

樓藍和顏悅色地問：別的工地？難道這裡不是你的工地嗎？我這房子讓你裝修了一年，還是這樣，難道你不慚愧嗎？

誰說不裝修？壯漢不屑地回答，是兩個老人家至今不交裝修訂金，我怎麼裝修？

老太太急了：誰說不交裝修訂金？我家老頭子九萬元，不是去年就打進你帳號去了？你還想賴帳啊！

壯漢一笑：哪有這回事啊？你們怕是人老糊塗啦！我連合同都沒有與你們簽，你們怎麼會給我帳號打款呢？（四）