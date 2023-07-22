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一個陌生女人的來信（七）

黎紫書

他們的價值觀和行為方式異於常人，而且都特別執拗，會做出許多不可理喻之事。要說瘋狂的讀者，比內奧米更出格的應該大有人在，否則史蒂芬‧金哪來的靈感寫出《頭號書迷》（《戰慄遊戲》），讓凱西‧貝茲直接把作家敲碎腳骨，綁回家裡？

好吧，權當內奧米就只是個愛管閒事的老太婆，你也不敢說這是否值得慶幸。畢竟她在你的小說裡發現蹊蹺，把老房東太太指認出來了。你懷疑她是來敲詐你的，可仔細想想，一時覺得她字裡行間有種返老還童般的率直，幾乎詼諧可喜；一時又想起來文字的欺瞞性，便覺得那是一個饒富寫作經驗者在故作天真，正賣力演出她用第一人稱給自己畫定的人設。

是的，內奧米的表演慾如此旺盛（她還給劇場寫過劇本），怎麼可能滿足於只對你一個人賣弄？會不會呢？她會不會同時也給「另一個小說」的作者寫信，將她在你這小說裡的重大發現告訴對方，好向對方邀功？

親愛的裘帕‧拉希莉女士，我是內奧米，來自紐約曼哈頓。我年紀很大了，比世上絕大多數人都多享了些歲數。但我不會說自己老得超乎你的想像，畢竟你寫過比我更老的老人。那是一個非常動人的作品，我不得不說，你把那位老房東太太寫得十分鮮活。而我，再過幾個月，就要和她一樣，也活到一百零三歲了。

內奧米的筆調在你的腦海裡盤旋，沒錯，就是這麼一副倚老賣老的口吻！你幾乎可以肯定，她若給另一個作者也寫了信，信的開場白必然是這麼寫的。這樣想的時候，你覺得自己看見了一個滿頭銀髮的白人老嫗，坐在一台打字機前，一臉自喜。她的背不免佝僂，臉上不免滿布皺紋，蒼白的皮膚也不免泛著猶如咖啡漬的老人斑。（七）

房東 咖啡 曼哈頓

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