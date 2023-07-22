老賈感覺時機成熟，便指著書架上一堆古書說：「這《二十五史》裡早就說得清楚明白，是流氓創造了歷史。可這流氓也有好壞大小之分，要是咱們都變成了欺男霸女的小流氓，也沒啥意思。小鮑啊，我見你第一面就知道你是個好流氓，將來肯定能當個大流氓。這次出奇招修理了老趙這個小流氓，我是佩服之至……」

雖然趙守志是這次事件中不折不扣的受害者，但他在學院二十幾年的口碑著實不好，不少老師尤其是女老師，私下認為這是蒼天有眼，報應不爽。

小鮑「嘿嘿」一笑，把酒杯放下問：「老賈，聽你這話，後面應該還有個『但是』？」

老賈點點頭，「但是，俗話講，『身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭』！小鮑你還年輕，不明白與人方便的處世道理。要是大家都知道你做事這麼絕，以後誰還敢支持你？再厲害的能人也需要有人抬轎子，你一個光桿司令，又能走多遠？」

小鮑心中不快，悶悶不樂地告辭出來。以後的幾個月間，老趙鐵了心，孜孜不倦傳播小鮑的醜事。小鮑心中煩悶至極，感到這機關單位和街頭拳場確有不同之處。街頭打架，人多勢眾者贏，勝者毫不掩飾自己的得意忘形，輸者毫不掩飾自己的卑躬屈膝。這機關單位就算是打贏了，也還是要夾著尾巴做人，這還有個什麼意思！

春夏之交，幾乎所有老師都能背誦下來老趙的冤情，對他的故事開始產生厭煩。老趙誤以為大家喜歡聽他的故事，是心存正義，憐憫他的不幸遭遇，其實老師們只是對八卦 感興趣而已。老賈常住學院，對輿論轉向頗為敏感，悄悄找來裝飾系的裴老師囑咐幾句話。

裴老師神色興奮地找到小鮑，問：「鮑老師，我聽賈老師說，你能跑下來孩子上學的事？」（一○）