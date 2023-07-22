薛慧瑩／圖

周末早餐時刻，我拿著麵包，在樓梯上看家人來回走動。

他們的腳步規律而急促，我幾乎能從他們身邊算出時間流動的速度──若真如他們所說，他們是被時間推著走的話。

在我視線所及之處，所有人的面容都因為迅速的動作而看不真切。但我並不在意，因為太好推論了，那些總是相似著的面孔和神情。

吞下最後一口麵包，我起身準備離開這只值得打發時間的劇場 ，卻被一個有些陌生的聲音給喊住。

「阿如啊……」

蒼老的聲音說了一大段話，我卻只聽得懂我的名。雖能辨認那人說的是台語，但說得含糊又膽怯，久未分析這語言的耳朵，竟將後面的話語歸到腦海裡無法理解的那一類。

我緩緩回了頭，在我反應過來以前，手上的包裝袋便被我擰成一球，塑膠袋摩擦著發出尖叫。

阿嬤靜靜地站在角落，偶爾緩慢移動收拾碗盤，我卻看不清她的臉。我能從皮膚傳來的溫潤觸感，察覺她正凝視著我。但那塊只比巴掌大一點的肉色區域，卻像新聞上的受害者似的，被上了馬賽克。

我揉揉眼，四周的一切都是清晰的，阿嬤的紫色外套也是。但那本該是五官的地方，卻怎麼也填不上一個合理的樣子。我試圖從記憶中搜索，卻徒勞無功。

幾乎要運轉過度的大腦只有氣無力地跳出一張網路迷因似的畫像，畫中的西裝男人變成紫色外套的阿嬤，遮住臉的蘋果被換成一朵大白花，樣子滑稽可笑。

我無奈地敲敲腦袋。

最後我還是鼓起勇氣和阿嬤說，她的臉消失了。

我看不見她的神情，只知道她看了看鏡子後，用擔憂的語氣問我，最近有沒有去什麼不乾淨的地方，是不是中邪。

我聲音細碎，她也沒有細聽回答，便箍緊我的手出了家門，腳步飛快。我雖然被拉著，但或許是太久沒有奔跑，幾乎要跟不上，右腳踢起的小石子打在左腳上，從腳掌到腳踝都陣陣生疼。

穿過一個比一個更陰暗潮濕的小巷，來到一排水溝味的房舍前。為了尋求一絲乾淨空氣，我望向天空，卻只得到一個在晴天漏水的屋簷和陰影一片。

阿嬤推開貼滿廣告的綠色塑膠門，廉價塑膠與霉味混合著上升到鼻腔。我連留在這兒都心不甘、情不願，但被推著，只能勉強踏進窄小又沒有陽光的空間。

屋裡堆滿了我看不懂的神像，有些蒙上了灰塵、有些在黑暗中隱去一半，讓我幾乎要以為它缺胳膊少腿。神桌上的紅色燈泡一閃一爍，映在出來接待的中年男人眼中，讓他像黑暗中的貪婪鼠輩。

「白花阿嬤，來這麼久，第一次看你帶人。」

他的聲音薄得像紙，換個角度就是若有若無的鋒利。聽他說話像把手放在紙的邊緣，我坐立難安。

「阿如，打招呼，這個是黃半仙。」

乖乖照做，他像打量賣場標價似地打量我。

沒幾秒後，轉頭對阿嬤露出親切的表情，開始用甜膩的語調噓寒問暖，連連誇讚我聰慧可愛。

阿嬤原本還有些緊繃的背脊放鬆下來，我聽著她的聲音，感覺每一句都帶著笑意，還有被污染的甜。

他們的談話越來越不清晰，似乎在說明我的「病情」。台語節奏一快，就變成了陌生的語言，我只能在一旁呆望牆上的符咒。廉價檀香的濃烈氣味蓋過了來自髒亂的腥臭，卻對著鼻腔不規律地用力搔刮，我被從昏昏欲睡的狀態拖回壓迫的空間裡，不只一次。

不知道處在這種意識模糊的狀態裡多久，男人終於起身。

一些白色星點被丟進小小的火爐燃燒，細白的煙霧裊裊升起，散在空氣中後轉為灰黑，一股如銅錢臭的臭味飄散而出。我被嗆得咳了幾聲，瞇起眼睛，意外在昏暗中看清那些星點是一片片殘破腐爛的白色花瓣。

隨後，我便被蒙上了眼。

全然的黑暗裡，只有男人變得高亢的聲音不斷重複著：「死去的人會帶領你找到方向唷！」

視覺忽然被剝奪，剩下的感官霎時清晰。我的掌心被阿嬤一次次拂過，很柔、很緩，我幾乎要能夠用觸摸記憶下她錯綜的掌紋。（上）