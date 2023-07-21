12B03租客（全文完）

哈德也兩次變道跟上了警車，他打開自己車的緊急燈，幾輛車瘋子一般衝向大橋方向。

發生什麼事情了？阿蘭問。

我心裡想：難道是劉曉光？

還真是他。

那孩子跑橋上去了，說要跳下去。說反正也不可能從服裝學院畢業了，還要賠公司錢，還要連累擔保人，他說活不起了。

說啥也不能出人命啊！我和阿蘭一齊說。

這不成器的孩子！我心裡氣得忍不住罵。這家長也是，什麼家長啊，把孩子送出來就不管了？讓他像一株狗尾巴草一樣肆意生長？留學有意義嗎？

罵歸罵，我還是想快點到橋頭最高處，不能讓這孩子尋了短。好死不如賴活著，何況他還只有二十一歲，前程美著呢不是？《世說新語》裡還有周處的故事呢，何況如今的新時代呢？

我必須攔住他、我必須救下他來，誰讓他和我兒子一般大呢，誰讓他和我一樣的膚色呢，誰讓他今天早些時候，還叫我叔叔來呢。

我跟哈德先生說：你跟警察溝通好，讓我過去。我和他說話，他沒準能聽。

這個時候了，哈德先生只能相信我。死馬當活馬醫，我說。

我衝過人群，舉起自己的雙手，我說：孩子，我來了。

你是誰？

你別過來！

你是誰？

我清晰地看見，他的臉上已經沒有了那一個鏡片的眼鏡。白皙又看起來貧血的臉在陽光下，更顯得發白。他那像雞窩一樣亂糟糟的頭髮蓋住了半個額頭，讓他看起來像是逃難來的人一樣。瞬間，我心裡拿定了主意，我用不著跟我太太和兒子商量，我知道他們會和我一樣。

我大喊了一句：我是你乾爹！（全文完）