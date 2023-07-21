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一個陌生女人的來信（六）

黎紫書

每一張超載了笑容的臉都乖張地往你湊過來，堵住回憶的出口。你越想越感到透不過氣，越覺得房子裡莫名地悶熱。面前的落地門猶如玻璃幕牆，上面播映著明晃晃的陽光與風過樹梢的景象。你再看看頭上那攝像頭，隱隱覺得這像是《楚門的世界》，你被放到了一個做實驗用的玻璃箱裡。

你把信放下，走過去一把推開落地門。涼颼颼的空氣鑽進來，像是你打開了一台巨型冰箱，裡頭放著一個冷藏許久，已經有點乾枯了、不怎麼新鮮的世界。你把頭探到門外大口大口吸氣。隨著幾次深呼吸，心跳逐漸平復，腦子裡翻滾的思潮緩緩停歇，你逐漸看清楚了一個事實：你的那些城中文友，沒有一個會是「內奧米」。

並非他們不可能整你──你出道遲，但幾年裡在國內連著出版了兩本口碑不錯的集子，又上過些採訪，還有雜誌請你寫專欄，文友們難說不會眼紅。只是你很清楚這些人的資質，他們當中不乏口蜜腹劍者，但缺少創意，絕對想不出來這麼複雜的點子，也不會有耐性跟你玩這種拐彎抹角的把戲。再說，他們若能用英語寫出這信來，自當全心全意當英語作家，瞄準普立茲獎衝刺得了，又何須被貶謫到「華語寫作圈」，流落成外室也般、永遠入不得宗祠的海外華文作家？

所以，內奧米難道就真的是內奧米？一個與你素不相識、幾乎像是跟你活在兩個平行世界裡的猶太裔老婦人？她就那麼閒，因為在你的小說裡，遇見了另一個年逾百歲的猶太女人，就洋洋灑灑地給你寫信，要跟你討論這位老房東？這當然不對勁，可你在美國這麼多年了，還真知道這國家有不少怪人。（六）

猶太 房東

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