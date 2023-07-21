老趙明知這事有鬼，也不得不同意了小鮑的條件，暗中給學生改了成績，並出了一萬塊醫藥費了事。

老趙吃了這樣一個啞巴虧，一口悶氣憋在心裡，整個人都頹廢了很多。他穿著污穢不堪的長袍蹲在校園角落，頭髮四散，像祥林嫂般給每位路過的老師，詳細講述小鮑的陰謀詭計。

老師們聽得心驚肉跳，沒想到身邊居然隱藏著這樣一個心狠手辣的陰謀家，聯想起薛文婧的評價，不禁激靈靈打了個冷戰。俗話說，龍生龍、鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞，這小鮑果然不是什麼好胚子啊！整個學院都對他敬而遠之。小鮑再到哪個辦公室閒聊，大家冷冷地敷衍幾句，沒人肯接他的話頭。

沈晴看大家冷落小鮑，十分心疼，私下找到他叱問：「趙守志的事情是不是你在使壞？整個學院都在傳你的壞話，是的話，你現在去找他道歉。不是的話，我幫你澄清！」

小鮑坦然說：「是我幹的，沒錯！那是我親戚的孩子，我不幫他，誰幫他！老趙個書呆子白癡，連基本的人情世故都不懂，欺負他是幫他認清這個社會，省得一輩子渾渾噩噩當個糊塗蟲！」

沈晴驚得目瞪口呆，她見慣了男人的乖巧順從，從未想到會被毫無情面地當眾拒絕。沈晴張了幾次嘴，又不知道說什麼，氣鼓鼓地走了。

看到小鮑的名聲一落千丈，老賈心中惋惜不已。他始終認為這種帶有流氓氣息的知識分子，才是國家真正的棟梁之才。老賈有心拉小鮑一把，就在畫室設下酒宴，邀請小鮑來喝酒。席間觥籌交錯，兩人勾肩搭背，痛罵讀書人的虛偽和愚蠢，不多時喝得酩酊大醉。（九）