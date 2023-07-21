王幼嘉／圖

為此樓藍還收到唐彪獄中的來信，稱她為唐家的恩人，連說日後必報大恩。樓藍對他這些江湖上的話語也沒放到心上，只是淡然一笑。後來唐燕明上了大學，畢業後去了外地結婚生子，漸漸聯繫少了。

這次唐燕明是因事回青海，特地趕到西寧來看老師。她還再三叮囑：不管有事沒事，您都要和我哥見下面，我哥可是經常提到您。

樓藍接過唐燕明遞過來的唐彪電話，依然是淡然一笑。她覺得幫助他人是一種道義，是不應等待道謝的，更何況是自己喜歡的學生。她能理解唐燕明的心情，從她的眼神也看出了她的良苦用心。但自己這次去上海來去匆匆，恐怕不會去見那個一身江湖習氣的唐彪，他們也不是一路人。

但樓藍卻在此刻，急中生智想起了江湖，也同時想起了唐彪。在這上海灘，她突然覺得自己孤立無援，也許唐彪會幫自己一把。她找到了唐燕明塞給她的紙條，猶豫了一會，便打過去了。那頭隨即傳來一個熱情爽朗的聲音：是樓姊吧？我妹妹燕明告訴我，您寒假來上海了，怎麼到現在才聯繫我？

是的，彪子，我來上海幾天了。我有事要找你，你有空嗎？

唐彪說：當然有空，我們先約個地方見下面吧。

樓藍和唐彪於是在淮海路一家咖啡 館見了，是唐彪選的地方，高雅而安靜，很合樓藍的心意。唐彪依然高大英俊，但比以前清爽多了。落腮鬍被刮去，下巴泛起一圈青色，只是臉上多了幾分滄桑。他穿一身黑色薄呢大衣，胸前飄拂著一條咖啡色花格羊毛長圍巾，鼻子上架一個無框眼鏡，打扮得像個紳士，更像是從哪齣電視劇中走出的男主角，完全沒有監獄 裡出來的那種戾氣。彷彿一切磨難都未曾發生，那種暖男的陽光氣息倒是讓樓藍封凍已久的心湖，「卡擦卡擦」爆開幾絲裂縫。

唐彪告訴樓藍，現在就職於台灣人開的一家大型公司，給一個有錢的台灣老闆楚先生做私人助理。他認識楚先生非常偶然，一次在上海郊區，楚先生遭遇幾個專門開車碰瓷的歹徒，正在推搡敲詐之時，恰好唐彪經過，路見不平拔刀相助，三兩拳腳就將歹徒收拾了。楚先生非常欣賞他，得知他在市郊一家企業打工時，立即讓他辭職跟他走，委派他為自己公司成立了一個保安大隊，讓他擔任隊長。

唐彪招聘的保安全是牛高馬大的西北漢子，所以這家保安大隊在滬上也是聲名赫赫。後來楚先生又提拔他做了自己的私人助理。唐彪告訴樓藍，如果在上海遇到什麼麻煩儘管找他，他會讓保安大隊的那些大西北兄弟們幫她搞定。

樓藍將父母親在小昆山買房裝修受困的事情對他說了，唐彪則認為這是個膽大妄為的傢伙，也許沒有任何江湖背景。江湖上的人行俠仗義，絕對不會欺負兩個老人，這完全是不入流小赤佬的作為，他去給那傢伙一點教訓就可以了。

樓藍說：先別教訓他，我還是先和他講道理。

唐彪笑了下，樓姊您以為他是您的學生啊？你們知識分子總是想以理服人，但這個世界已經變了，恃強凌弱屢見不鮮，而且社會上小赤佬欺負的總是你們這類人。

樓藍不解，天真地問：為什麼呢？

唐彪說：這還不好理解？老話說得好，秀才遇到兵，有理說不清，書呆子好欺負唄。所以我後來不考大學，就是不想當知識分子、不想被人欺負。因為這個世界我看透了，我後來去少林寺習武，就是為了除暴安良！

唐彪越說越激動，樓藍這才覺得，唐彪的內心並非如外表那樣光亮，就越覺得此事暫時不能讓他插手，否則不知道他會弄出什麼大事來，堅持自己先與那個包工頭男人談談。

唐彪只得無奈地笑笑，樓姊你一定會失望的，不信你就等著瞧。臨別唐彪還特地囑咐她：樓姊，你和那包工頭談話，一定要帶個防身武器。就怕這種連老人都欺負的小赤佬，什麼壞事都能幹得出來。樓藍謝了他，答應有事一定與他及時聯繫。

樓藍回家，當即讓樓紅給那包工頭電話，對方總是掛掉不接。樓藍知道對方有意躲避，便用自己手機打了過去。包工頭見是陌生電話便接了，語氣充滿謙恭：喂，您找誰？

樓藍便說：我就找您，您不是裝修隊的監理嗎？我是小昆山社區五棟一單元三樓的新住戶，我有一套新房需要裝修，師傅您過來看看吧。

男人連說：好的、好的，我今天忙，明天下午過來，您看可以嗎？

樓藍說；可以，師傅我們定個時間吧，我也很忙，住市區呢！（三）