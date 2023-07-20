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一個陌生女人的來信（五）

黎紫書

她們容或也有孫兒，正好娶了個中國太太，卻不至於也剛好有個在電視台工作的孫女婿，會拜託雷切爾‧瑪多（Rachel Anne Maddow，美國電視主持人、時事評論員和作家。MSNBC頻道晚間節目主持人，也是美國第一位公開自己是同性戀的黃金時段新聞主播）在電視節目上，給慶祝一百零一歲生日的老人祝壽。但老實說，我總懷疑你小說裡這位房東太太並不是憑空杜撰的，很可能真有其人──畢竟在另一個小說裡，有另一個人也當過她的房客，與她相處了六個星期。

讀到這兒，你的心彷彿含羞草受驚，霍地收縮。你不由得抽了一口涼氣，這吸進去的一口氣又讓你的心房再收攏了些，幾乎絞出些痛感來。你覺得這信不能讀下去了，再讀恐怕心臟會承受不住，然而信裡字字句句如有引力，硬把你的目光拽到下一個段落：

就像不同畫家畫的兩幅肖像，雖然筆法不同，但太多細節如出一轍，讓我一眼認出來，畫裡畫的是同一個人。只是啊，儘管來自同一個原型，然而兩個小說裡，我喜歡的是另一位老房東。

信哪能這麼寫呢？這讀起來不就像小說了嗎？你忍不住回頭細讀，又禁不住喃喃自語，怎麼有人會在信裡置入人物對話，平添一種劇場效果和虛構性，使得信不像是信了。你愈發懷疑這是個拙劣的惡作劇，有人要整你；也就愈發覺得這位「內奧米」故作文雅的言辭，懷藏著某種粗暴的惡意。是誰呢？誰是內奧米？你腦子裡將那些於城中筆會或各種聚餐上寒暄過的、交談過的、握過手的、碰過杯的、相視而笑過的、交換過微信號的、互贈過著作的寫作同儕們，粗略地過了一遍。（五）

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