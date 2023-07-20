老趙直直地從地上跳起來，大怒說：「九十分，直接從不及格變成最高分，你把老師當什麼了？他不上課，我還給他九十分，以後豈不是我的學生都要比賽著不上課！我最多撩到及格分，多一分沒有。」

小鮑再三懇求，表示這個孩子將來還要出國，及格分數遠遠達不到國外院校的錄取基點。老趙就是不鬆口。

小鮑確認好言相勸已經無濟於事，板起面孔湊到老趙耳邊說：「趙大哥，我這個學生的親戚是局級幹部，可以申請配槍呢！您真不再好好考慮考慮？」

不得不說，小鮑到底是街頭巷尾打架混出來的流氓，骨子裡有著極其市儈庸俗的一面。利誘不成，馬上威逼，這是典型的上海灘做派。老趙自恃文人傲骨，「呸」了一口吐在地上。小鮑怒氣上湧，跳起來走了。

沒過幾天，一群街上的混混在課堂上堵住老趙痛罵。老趙則站在講台上跳腳回罵，大叫：有槍又怎的？老師們頭可破、血可流，可殺不可辱！罵聲響徹天地，學生們紛紛鼓掌叫好。

老趙氣得渾身發抖，忍不住衝上去給了混混一拳。挨揍的混混立馬躺在地上抽搐不已，其他人一邊錄像，一邊按住老趙，大叫：老師打人啦！快報警啊！

警察看了錄像，告訴老趙按照程序，需要拘留他。教師是公職人員，一旦留有案底，學校只能開除。警察勸老趙和解，不要和這些社會底層的滾刀肉們一般見識。老趙氣咻咻地無奈同意了。混混們叫囂不已，提出十萬塊醫藥費的賠償要求。

老趙獨自一人撫養孩子，哪裡拿得出這麼多錢來？他又氣又怒，頭髮沒幾天就花白了一片。這時候小鮑站出來，表示願意居中調解。（八）