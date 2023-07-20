王幼嘉／圖

現在老父母身在上海，卻無時不在惦記著遠在大西北的小女兒樓藍。樓藍一直未嫁是父母的一樁心思，也有愧疚之心。他們希望樓藍來上海工作，樓藍自身也有這個條件，讓一家人可以團聚在一起。

樓藍答應了父母的請求，調動工作是不大可能的，青海那頭也不會放。但可以辭職來上海，當個職業畫家或開間畫廊，養活自己幾乎是沒有什麼問題。可是房子呢？總不能一大家人都擠在樓紅的小房子裡吧？那樣樓藍心理也受不了。

上海城區房價已經是天文數字，但郊區樓價尚可接受。父母親遂將歷年積蓄掏出來，想在上海買一套房，但那點養老金遠遠不夠，只得與兩個女兒商量。樓紅雖然拮据，但也非常支持。樓藍也覺得應該在上海的郊區為父母親買一套房，以後自己也可以來住。

樓藍那時數次參加全國美展，聲名大噪，許多家畫廊老闆找上門來，因此賣畫有了不小的收入。所以，她在一個暑假裡，與姊姊樓紅跑遍了上海市郊大大小小的樓盤，一年前終於在松江區小昆山的社區，買了一套兩居室的房子。雖然是個步梯房，好在環境不錯，又是二樓，父母親非常滿意。當然，樓藍為此耗盡了家底，還在銀行貸了款，湊了一筆裝修的費用。

那個挨刀的壯漢走進樓藍父母的視線，是買房後不久的事。樓藍父母為了節省裝修費用，沒去找上海那些正規的房屋裝修公司，而是經社區一個人介紹，認識了這個來自江蘇的包工頭。在他巧舌如簧的鼓噪下，沒有任何裝修經驗的樓藍父母親便視他為知心人，立即預付了九萬元裝修款，包工頭答應下個月就動工。

但那個包工頭讓幾個工人只平了一下地，就再也不出現了。樓藍父母電話催緊了，他就派一個工人來做兩天，又失蹤了。樓紅後來了解，這個包工頭已經又接了活，在別的工地出現。可能因為已經收了樓藍父母的大筆裝修款，就把這裡不再當回事，有空就來弄幾下敷衍過去，無空就乾脆不來。

後來被樓藍父母催急了，那個包工頭乾脆連電話也不接了。樓紅想退款另找裝修隊，但壯漢就是不見面。樓紅這才意識到，這個裝修隊的包工頭也許就是無心幹活，只是用欺詐的手段，騙取老人家的裝修款。因為當時父母親沒有經驗，並未與他簽什麼合約，就是告狀也無門。一年多過去了，房子依然沒有裝修。

樓藍這時放寒假來到上海。知道了事情的來龍去脈，她覺得這個江蘇包工頭之所以敢在大上海胡作非為，背後一定有個江湖在支持他作祟，這件事或許只有江湖上的人才能擺平。

樓藍之所以想到江湖，是因為她來上海前，恰好她多年未見的一個女學生唐燕明來西寧看她。唐燕明見樓藍還孑然一身，要去上海，一臉的興奮。樓老師，您還記得我哥嗎？樓藍的眼前便浮現一個身材高大、手臂上有刺青，還有著亂糟糟落腮鬍的英武小夥子。她點點頭，記得啊，你哥叫彪子啊。

對，唐燕明一個勁點頭，我哥叫唐彪，現在上海工作。

你哥什麼時候去的上海？

唐燕明說：從監獄 裡放出來後，就去了上海，這是他的電話號碼。我哥還記得您，經常在電話裡問到您呢。老師如果在上海遇到什麼事情，可以直接打電話找他幫忙。

樓藍認識這個唐彪，他與唐燕明自幼失去父親，家中只有一個老母親。唐彪中學畢業，因生活所迫放棄高考，一直在江湖上飄泊，還去河南 嵩山少林寺學過武術。兄妹倆感情很好，唐彪一直在外打工，奉養母親、支持妹妹上學讀書。

唐燕明上高中住校後，由於經濟困難，時常愁眉不展，得到班主任樓藍無微不至的關懷。這個唐彪還曾經趕到學校，當面向她致謝，樓藍對這個只比自己小幾歲的英武小夥子印象還不錯。後來她聽唐燕明說，唐彪因為義氣用事，幫朋友出頭，失手打傷了人，被公安局抓起來了，還判了幾年刑。

沒有哥哥的經濟支持，唐燕明與母親生活立即陷入了絕境，唐燕明也一度生出了退學之意。樓藍對唐燕明這個學業優秀的學生生了惻隱之心，經常給予精神安慰與經濟援助。尤其當她得知，唐母病重交不起住院醫療費 時，樓藍毅然慷慨解囊，去醫院付了全部醫療費。後來唐母去世，樓藍親自給學生做主，為唐母辦了後事，讓唐燕明感動得抱著她失聲痛哭。（二）