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紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

12B03租客（二一）

紅山玉

鬼知道他去了哪裡！我抱怨道。

我重新轉回到他的臥室裡，我忽然發現了桌子上的鑰匙，鑰匙下還壓著一張黃色的紙條。那紙條正是從我前天塞到他室內的那張通知撕下來的。

叔叔，我走了。我知道我賠不起，我要是跟我爸媽要錢，他們會打折我的腿。我之前留的三個月的押金，我不要了，就當是賠款吧。你跟公司求一下情，千萬不要找我那個擔保人。我不能連累她。當初我爸媽費了很大的勁兒，才說服人家做我的擔保人，我不能害了她。叔叔，我錯了，我不該只顧著玩遊戲。我走了，別找我。

紙條是用中文寫的，我試著用法語跟哈德先生複述了一下，阿蘭也站在旁邊聽著。他們兩個跟著到臥室裡轉了轉，這下他們都看見了桌子上橫倒豎歪的方便麵空桶。阿蘭還數了一下，整整七個。我知道劉曉光在這一天當中，又吃了兩桶方便麵。這就是他的一日三餐。

可惡的遊戲，趕緊滾出這片土地吧。我心裡祈禱著，離年輕人遠一點！祈禱完，我自己都忍不住想哭，我忽然想起來，我所在這個叫蒙特婁的城市，有世界上數一數二的遊戲軟件開發公司，而且還不只一家。但可笑的是，劉曉光整日迷醉的竟然不是這些遊戲公司開發的產品。

或許是他來了這麼長時間，他的英語水平一直不過關的緣故吧。抑或是這些遊戲開發公司開發的遊戲軟件，並沒有在本土流行吧。反正我進來這幾次，每次看見他就是玩那三種。我沒有見過他玩其他遊戲，也或許是我來的時間點不對，他要是在深夜玩呢？我想起來他紅紅的眼角和那眼角旁揉搓出來的黃褐色眼屎。（二一）

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