午後暖暖的秋陽，照著窄窄的一條小街，好不容易苓子才找到了郁文的家。出來開門的正是郁文，他說爸媽去商店買東西，準備帶他到北京 去看病。

苓子和郁文面對面坐著，不知該說點什麼才好。她拿出來那兩本《十萬個為什麼》，郁文翻動著新書，高興極了。他起身要去拿錢給她，苓子一急，眼淚就出來了，「這是送給你的，你留下吧。」

郁文見苓子流淚了，就把臉別過去，小聲說：「別哭，我最怕別人哭了。」他停了一下，好像下了很大的決心，才說：「等我回來，我一定教你學會滑冰。」

苓子知道凡是郁文答應的事，他是一定會兌現的。她盯著郁文的那雙大眼睛，點了點頭。

苓子從郁文家出來，郁文就倚在門邊，看她沿著那條小街越走越遠。在街的拐角，苓子回過頭，見郁文還站在那裡，向她招手。苓子的淚，再也忍不住了……

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郁文去了很久。聽說他媽媽為了陪他治病，辭掉了工作，和他一起住在北京姨媽家裡。後來他病情穩定了一些，就留在姨媽那裡上中學了。

又是幾年過去了，苓子能夠聽到關於郁文的消息越來越少了。她再也沒有見過郁文，那個秋天的午後，竟成了他們的訣別。

苓子也漸漸明白了自己，她為什麼不去刻意打聽郁文的消息。因為她寧可相信，郁文仍然活在這個世界上。在她的想像裡，郁文上了大學，成了一名數學家；或者他去了體校，成了一名出色的滑冰運動員 。郁文似乎從來不曾離去過，他一直都站在那裡，在雪花飄飄的滑冰場上，等著她。他答應過她，要教會她滑冰。

苓子最終選擇了醫學 專業，她要成為一名醫生。（全文完）