「當官的需要他吆喝兩聲，就牽他出來寫文章罵人。不需要他了，賣肉、賣骨頭還不是主人一句話。你辛辛苦苦一輩子，就要當這種窩囊廢？要我說，你不要走學術這條路，就算是能走出來，也是白髮蒼蒼的老人，人生還有什麼樂趣可言！你要往仕途上努力，這才是一竅通、百竅通的仙家法門啊！」

小鮑如夢初醒，連連敬酒，舅甥二人喝得酩酊大醉。第二天表舅就帶著小鮑，四處拜訪故交好友，積極為他的仕途鋪路。有個領導覺得小鮑為人伶俐，似乎是個可造之材，有心考驗他的成色，就說：

「我有個親戚的孩子，就在你們學校上學，據說成績很一般。他想出國留學，七拐八拐求到我這裡，你能不能幫著處理一下？」

小鮑急忙點頭，滿口答應下來。回到學校翻看這個學生的成績，小鮑驚出一身冷汗。這哪裡是「很一般」，簡直就是差到了極點，統共上了二十門課，居然有十六門不及格。小鮑百思不得其解，按說大學課程很容易過關，老師一般不會下此狠手。

小鮑看到任課教師中有趙守志的名字，就前去詢問原因。老趙對這個學生印象很深刻，袖著手，冷冷對小鮑說：

「我一學期十八次課，這學生就到了一次，還遲到了半節課，所以我給他不及格的成績。據我所知，他也從來不上其他老師的課。」

小鮑懇求老趙高抬貴手，放學生一馬。老趙把頭搖得像波浪鼓一樣，表示這事事關老師的尊嚴，通融不得。小鮑看看左右無人，悄悄給他塞個厚厚的紅包。老趙喜歡穿長袍，小鮑並不知道這種衣服的口袋在哪兒，習慣性地認為是在腰間，就在老趙腰上捏來摸去。（六）