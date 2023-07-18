一個陌生女人的來信（三）

太陽臉／圖

你那時三天兩頭便往皇后區那一帶跑，畢竟法拉盛多的是中餐館，文友們到了那裡，就像解開一件穿了太久又束縛太過的緊身衣，紛紛敞開胸懷，用比英語高八度的普通話交談，南腔北調，鄉音不改。

在這群人當中，你知道自己的自覺性比較高。無論到了哪裡，或是在什麼情況之下，你都不至於捏著嗓子說話。別說身處美國社會，即便以前在國內，從小到大，你那麼優秀，受到那麼多師長誇讚，甚至後來在中美兩地上了最頂尖的學校，你也未曾有一刻得意忘形，反而時時警惕著，不讓自己淪落到蛙鳴蟬噪中。文友們無不覺得你文靜低調、言行得體、不愛搶鋒頭，甚至還不怎麼打扮，卻又不失體面。你的一身衣著和手裡拎的包包，包括赴會時穿的鞋子，看似樸素，可圈裡的女士們只要有點見識，便能認出來那些都是十分低調的名牌。她們因而對你有好感，但凡有活動，必然把你叫上，只因滿堂花枝招展，最少不得你這樣堂皇的綠葉。

你當然不以為自己是綠葉，反而覺得與這些人為伍，會襯托得你出淤泥而不染。誰說不是呢？這些同道們寫的作品你多少看過一些（私底下發給你「鑑評」的有，微信 群裡公開分享連結的也有），多半不過爾爾，許多連國內高中生優等作文都比不上。就一張移民文學的旗幟張揚幾十年了，搬來弄去不外乎電影《愛在他鄉的季節》裡藏著的老三樣：離婚、瘋癲、殺人。

你還知道這些同儕其實都不怎麼看書，就算有吧，閱讀的視野也都止於八○年代先鋒派小說，從此不思進取，更別說外國作品了。這些人落地多年，把美國這邊各種社會福利、稅法和股票都摸了個透，現當代作家的名字卻是叫不出一個半個來的。

你跟他們不一樣，儘管起步晚，等到孩子都長大了才開始寫作。但畢竟科班出身，也一直保持閱讀習慣，加上英語底子好，中英文書都涉獵不少。這幾年矢志寫作，誓要把以前蹉跎了的光陰追回來，讀書更是加倍用功，差點沒回到了年少時備戰高考的狀態。有了這些積累，無論學問或眼界，抑或是創作水平，無一不凌駕這些坐井觀天者。

這時候，你不免想到，倘若這「內奧米」真有其人，並且她真如信上所說，一輩子醉心閱讀；你要能早幾年遇上她，大有可能與她結交，那麼這些年你發憤寫作，也許就能事半功倍。當然，若真是那樣，你應該不會寫出這個關於房東 太太的作品了。退一萬步說，就算寫的還是這個小說，裡頭的老房東太太必然會是個不同的人。再退一萬步吧，即便房東太太非得是個猶太 人不可，想必也不會是個納粹集中營裡的生還者。內奧米說得對，這麼寫流於俗套，顯得平庸了。

對於這篇小說的結尾，我固然不太滿意，當時忍不住搖頭，臉上必定也現出了不以為然的神情，以致我的孫媳婦住口不念了，問我怎麼啦？是作者寫錯了什麼嗎？

「我原以為這部分你一定會產生共鳴呢。」她說。

我得承認，小說這樣寫，儘管落入窠臼，卻不能說「寫錯」什麼。那年代一個居住在德國的猶太婦女，自然是躲不過那一場歷史浩劫的。「可是老房東太太不是生於1908年嗎？1939年她三十一歲了，她的姊姊又更年長一些。姊妹倆都沒結婚嗎？怎麼會和弟弟以及父母一起被送到集中營？」我這麼回答。我的孫媳婦瞪大著眼睛，也許腦子裡在數算我提到的那些數字，也可能心裡在嘀咕，以為我故意挑刺。

「沒錯，這有點怪，」她反應過來，「但它連『瑕疵』都算不上啊。」她語氣有點急，似乎自覺有義務為你的小說辯解──就好像我在她面前，也總覺得自己有義務為民主黨辯解──一再強調你寫的這位老房東太太，形象特別生動、特別飽滿。「簡直栩栩如生！」

我只好向她解釋：小說後面這麼寫，像打補丁似地看著礙眼，一點沒有使得人物更豐滿一些，反而令小說變得油膩可笑。

「正應了你們中國人那句諺語：畫了蛇還給牠畫上腳。」我見孫媳婦神色不悅，便用這話轉移話題。她果然驚訝，問我怎麼知道這諺語。那是以前我從一位病人那裡學來的──過去我是個心理諮詢師，在曼哈頓下城執業超過半個世紀，九十歲才退休呢。雖然健力士世界紀錄沒有記載，我卻一直相信，自己是人類歷史上出現過的，年資最高的心理諮詢師──這位病人與她的丈夫都來自台灣，夫婦倆在美國落腳多年，有過一番苦盡甘來的經歷，如今兩人生活富裕，在紐約和佛羅里達都買了房子。（三）