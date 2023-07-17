12B03租客（二○）

那為什麼劉曉光的租房記錄上，那一欄有擔保人信息呢？可見哈德先生那雙瘸腿眼鏡下隱藏的雙眸可絕不出錯，他早已經預估到了租房後可能會產生的問題。

薑是老的辣，我在心裡對哈德先生伸出一個大拇指。我和阿蘭拿著大拖布，把丁香這間進水的屋子地板，重新拖了兩遍。

要不您先收拾著那些書？哈德先生一指挪到邊上的書架。我們三個到樓上看看。

丁香女士也別無選擇，還能怎麼樣呢？先搶救那些沾水比較少的書吧。什麼三毛的《撒哈拉的故事》、什麼席慕蓉的《七里香》，還有汪國真的《熱愛生命》等她一本本擦拭著，一邊擦，嘴裡還嘖嘖地嘆息著。我跟著阿蘭的身後也出了屋門，留下丁香自己收拾殘局。

哈德先生邁著小碎步，朝電梯奔去。兩部電梯都用著，他就等在那裡，阿蘭也站在他旁邊一起等。

我穿過應急通道的門，「蹬蹬蹬」向樓上跑去。我到了劉曉光的門口，卻發現門虛掩著，竟然沒有鎖門。他人在屋子裡幹啥呢？我推開虛掩的門走進去，我剛才已經跟他交代了，我去樓下看看，他知道我很快就會回來。

我在客廳看了一圈，他不在；我去廚房看了一圈，他也不在。我推開他女朋友的那間屋子，他也不在那裡。我回到他的臥室，那裡也空無一人。我奔向衛生間，只見頭回那幾件在水裡泡著的衣服還在浴缸裡，可是他人也不在。我再打算轉回到客廳的時候，阿蘭和哈德先生也進到屋子裡來了。

劉先生！哈德先生先喊了一句。自然是無人應答。

他人出門了吧。我說。我看見了他桌子上留著吃了一半的方便麵。

這個時候人能去哪裡？阿蘭說。（二○）