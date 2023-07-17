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問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

苓子物語（八）

舒怡然

推開病房的門，苓子一眼就看見了郁文。他躺在病床上，臉色蒼白，看起來很虛弱。他的媽媽和姊姊都在那兒。大家並沒有說許多話，大人們好像竭力避開談論郁文的病情，只說他得去北京的大醫院檢查確診。

過了一會兒，醫生進來說要和郁文的家屬商量些事情。等她們一離開，郁文期盼的眼神讓苓子走近他。苓子悄聲問：「嗨，你到底怎麼了？別嚇唬我啊！」

郁文躊躇了片刻，壓低了聲音說：「醫生說我可能得的是白血病，你知道白血病嗎？」

苓子搖搖頭，她從來沒聽說過還有這樣一種病。「別害怕，你沒事的。都是我不好，那天非要拉你去滑冰，一定是凍壞的。」

郁文輕聲笑了，「不要胡思亂想，這和那天滑冰一點關係都沒有。你能幫我做件事嗎？」

「什麼事？你快點說！」

「新出版的兩本《十萬個為什麼》，我不知道新華書店開始賣了沒有。」郁文以前就跟苓子提到過，這套書他都讀過了，就差那兩本。

「你別著急，我這就去買。」苓子匆匆地與郁文道別。回到家，她什麼都顧不上，一口氣跑到新華書店，用媽媽給她的零用錢，買了郁文想要的那兩本《十萬個為什麼》。

苓子沒有馬上離開書店，她想搞清楚白血病到底是個什麼病。她扎進書堆裡，一本接一本地翻看著那些晦澀難懂的醫學書籍。終於在一本醫學手冊裡，她看到了「白血病」這幾個字。才讀了一半，她的眼前就一陣發黑。白血病真的是不治之症，郁文他怎麼會得上這種絕症呢？這不可能，郁文才十二歲，這絕對不可能！那一刻，苓子恨不能得白血病的是她自己，而不是郁文。（八）

書店 醫學 北京

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