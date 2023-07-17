小鮑來學院沒多久，負責人事的廖副校長就悄悄和院長通了個氣，告訴他這個年輕人背景不單純，父親是公安部掛號的大詐騙 犯。雖說現代社會早已不再實行「連坐」制度，可畢竟有這麼一層關係，凡事還是小心為上！院長指著「德高為範」的校訓，疑惑地說，乾脆不要這個人就好了，誰的關係這麼硬呢？副校長伸出大拇指向東南方向指了指，咳嗽一聲說：

「對待這位小鮑同志 ，你既要有菩薩一樣的心腸，還要有金剛一樣的紀律。這個尺度、這個分寸，你這個直接領導，一定要把握好啊！」

東南方向是省委大院所在地。院長心下惴惴，送走了領導，心中犯愁，心想又要嚴厲、又要和善，又要金剛、又要菩薩，這哪兒是指導精神，分明是想撇清責任！將來不管哪兒出了問題，領導都可以兩手一翻，一臉無辜地說：當初我可是提醒過你的喲！簡簡單單幾句話把自己撇得乾乾淨淨，具體可讓下屬們如何去做？

院長叫來薛文婧商量，薛文婧冷笑說她早就知道此事，小鮑表舅是大院裡有名的馬屁大王。薛文婧建議院長冷處理此事，不給小鮑安排什麼額外工作，冷眼旁觀他的為人處世。

小鮑的大學老師當得極其悠閒，表舅請小鮑吃飯，宴席上詢問他有沒有什麼「攻官計畫」。小鮑表示自己正在積極讀書寫論文，要盡快評上教授，絕不辜負表舅的培養。

表舅似笑非笑，嘆氣說：「這可不行啊！現在社會上要嘛圖權、要嘛圖錢，這兩個占上一頭，你才能活得像個人樣。教授沒錢、沒權，只會熱屁股捂冷板凳，當上了又能怎樣？」（五）