我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

小鮑老師（五）

張舒涵

小鮑來學院沒多久，負責人事的廖副校長就悄悄和院長通了個氣，告訴他這個年輕人背景不單純，父親是公安部掛號的大詐騙犯。雖說現代社會早已不再實行「連坐」制度，可畢竟有這麼一層關係，凡事還是小心為上！院長指著「德高為範」的校訓，疑惑地說，乾脆不要這個人就好了，誰的關係這麼硬呢？副校長伸出大拇指向東南方向指了指，咳嗽一聲說：

「對待這位小鮑同志，你既要有菩薩一樣的心腸，還要有金剛一樣的紀律。這個尺度、這個分寸，你這個直接領導，一定要把握好啊！」

東南方向是省委大院所在地。院長心下惴惴，送走了領導，心中犯愁，心想又要嚴厲、又要和善，又要金剛、又要菩薩，這哪兒是指導精神，分明是想撇清責任！將來不管哪兒出了問題，領導都可以兩手一翻，一臉無辜地說：當初我可是提醒過你的喲！簡簡單單幾句話把自己撇得乾乾淨淨，具體可讓下屬們如何去做？

院長叫來薛文婧商量，薛文婧冷笑說她早就知道此事，小鮑表舅是大院裡有名的馬屁大王。薛文婧建議院長冷處理此事，不給小鮑安排什麼額外工作，冷眼旁觀他的為人處世。

小鮑的大學老師當得極其悠閒，表舅請小鮑吃飯，宴席上詢問他有沒有什麼「攻官計畫」。小鮑表示自己正在積極讀書寫論文，要盡快評上教授，絕不辜負表舅的培養。

表舅似笑非笑，嘆氣說：「這可不行啊！現在社會上要嘛圖權、要嘛圖錢，這兩個占上一頭，你才能活得像個人樣。教授沒錢、沒權，只會熱屁股捂冷板凳，當上了又能怎樣？」（五）

詐騙 同志

上一則

兒時的那一隻繡花鞋

下一則

母親的床邊故事

延伸閱讀

中美寺7月9日辦供僧法會

中美寺7月9日辦供僧法會
祈福（三○）

祈福（三○）
芝加哥佛光山慈悲凝聚活動 圓滿結束為期七週的素粽素齋義賣

芝加哥佛光山慈悲凝聚活動 圓滿結束為期七週的素粽素齋義賣
媽媽

媽媽

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19

九十感言

2023-07-13 02:02
作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。（中央社）

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

2023-07-09 23:14
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02
波提切利的傳世之作〈維納斯的誕生〉。（取自維基共享資源）

初次邂逅美

2023-07-11 02:02

老年公寓我的家

2023-07-10 02:00

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重