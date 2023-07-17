一個陌生女人的來信（二）

太陽臉／圖

然而這是個中文小說呀。雖說現如今這時代，有互聯網勾連，地理之隔已不算回事，但語文是人類通天不成換來的詛咒。從古至今，各語文之間始終隔著千山萬水，內奧米怎麼會知道它呢？難道說，這位自稱猶太 人的內奧米‧弗里德曼懂得中文？

當然，我與你筆下那位房東太太畢竟是不一樣的。我比她幸運多了，我的父母在一戰之前，隨著移民潮經水陸路，從俄羅斯遷移到美國。他們來了以後，才相識和結婚，我和我的姊姊及一個弟弟也都在紐約出生，因此沒有經歷過歐洲那可怕的黑暗時期。不像你筆下的房東太太，舉家被押到納粹 集中營，死傷慘重，唯有她和她的姊姊存活下來。

實話說，你這篇小說寫到結尾了，才端出這位老太太悲慘的身世，身為讀者，我覺得真是一大敗筆。這世上有太多作家（尤其是非猶太裔作家）但凡寫到那個時代的猶太人，總不得不牽連上納粹的惡行，硬要給小說注入一點從歷史借來的悲情。這種陳腔濫調，只會使得小說不可避免地流於平庸。我這話不是無憑無據說的，我可是個十分資深的小說讀者。我從小喜歡看書，父母雖然都是工人階級，沒受過多少教育 ，卻特別縱容我這嗜好。而且就和你們中國人一樣，即便是勞工出身，他們也都胼手胝足要讓孩子上大學，希望下一代過上好生活。後來我嫁的丈夫是個會計師，雖然與數字為伍，卻也是個書迷。壯年時我嘗試寫小說，也給舞台劇寫過劇本，我的先生則到死都夢想著要當個詩人，因此我們家裡總是不缺書的。即便到了今天，我的先生去世十多年了，我依然每晚上都得先讀點書才願意熄燈就寢。我的耳朵不太行了，眼睛倒還管用，看電視時聽力跟不上視覺，難免有所缺失，這才覺悟到文字的天地有多圓滿──它總能做到自給自足、有聲有色。

至於你的小說，那當然不是我的睡前讀物。我可真希望自己能懂得中文呢。真可惜，做為移民第二代，我連俄語都不懂，只依稀記得一些意第緒語單詞，那是我的父親和母親之間交談用的語言；那是說悄悄話的語言、是爭執的語言，也是傾訴的語言。可對著孩子，他們都只說英語，而且一輩子都說得磕磕絆絆。

說起來，我們家的成員似乎都沒有特別強的語言能力。固然有些人能掌握雙語，比如我們在以色列的一些親戚，英語說得就和希伯來語一樣流利，但那是因為學校的雙語教育使然。至於美國這邊，唯有我的小兒子因為年輕時在德國短暫留學，後來持續自修，迄今還能讀寫德語；其他人嘛，也就僅僅能用粗淺的西班牙語跟我的墨西哥幫傭聊上幾句了。好在啊，我的一個孫兒兩年前娶了個中國太太，彌補了我們家一直缺乏的東方元素。我的這位孫媳婦中英語雙全，據說以前在大學裡經常當口譯員，一口英語說得比我們近兩屆的總統好太多了。正是她，因為我說只讀過賽珍珠寫的中國，她便說「那你該讀讀這年代中國人寫的美國」，於是就在網上找來一些中文作品，直接口譯，一句一句，給我念成了有聲書。你的小說，我就是通過這方式「讀」到的。

「一個中英語雙全的孫媳婦」──這多麼醒目！看在你眼裡，幾乎像道路施工點上常見的那些警示板上的LED字幕，一字一字閃著紅光。你沒來由地感到一陣心悸，只覺得呼吸和心跳加促，拿不準該不該往下讀，便移開目光四下察看，甚至瞥一眼櫥櫃上方的攝像頭，像是要查看周圍有沒有目擊者。沒有。當然沒有。這麼個冬日午後，丈夫上班去了，說是下午有個重要會議；兒子已在兩個月前，遠去法國開始他的新生活，就連往年最讓全家人雀躍的家庭活動──到基靈頓滑雪，也不能把他誘回來；女兒青春少艾，一大早便隨幾個同學打鬧著出門。偌大的房子一塵不染，落地玻璃門外的庭院一片清幽，只有門上掛著的聖誕花環還綻放著節日殘餘的喧騰。你移開目光再往遠些看，天空乾淨得像是被庭院邊緣一排高聳的香柏樹給打掃過似的，說是一片蔚藍吧，可那藍卻是不通透的，猶似倒轉過來的尼斯湖，越看越覺得深不見底，越要懷疑那裡頭藏著水怪。

你不由得又往櫥櫃上的攝像頭看了一眼。

這種節後的日子最無聊了，本該有些活動的，偏是疫情連續兩年下來，許多人已意興闌珊，都提不起勁辦聚會了。城裡的一群寫作同道，過去三不五時總有各種名堂和節目，要不公眾圖書館裡辦新書分享會，要不趁國內哪個知名作家出遊美國，便張羅個交流會，一盡地主之誼，或者乾脆弄個聖誕或新年聚餐，好歹也叫人文薈萃，來年會有衣香鬢影的照片印在會刊裡。（二）