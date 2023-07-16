12B03租客（一九）

他一時間忘了，人家丁香的這間房子是一個三個臥室的一半。結構和樓上完全不同。他心裡忽然責備起租客 丁香來，他心想：你一個獨身的黃毛丫頭，怎麼就一個人租這麼大一間房子？你這面積比公司給我的單身公寓大了一倍。

轉了兩圈後，哈德發話了。

丁香女士，首先我對你這次財物的損失表示心痛。這不是我個人和公司所樂見的，但是你知道，這裡住戶人員混雜，難免會發生這種事情。所以剛入戶的時候，我們都提醒租客買財物保險 。第二，你這個損失呢，是由樓上租戶的過失導致的，你自然可以找他索賠。最後，你看你這房間的地板，用不了幾天就會翹起來，那自然也是我們公司的損失，我們也會找樓上租戶談的。至於我們是否能從他那裡拿到賠償，這是未知數。他這是一石打三鳥，我們全是受損失的那一方。我會跟公司打報告，我們會跟樓上的租戶說，必要情況下，我們也會找他的擔保人的。

聽到哈德先生說找劉曉光的擔保人，我嚇了一跳。我眼前出現那雙不停作揖的手。哈德先生之所以說會找他的擔保人，他也是聽了我之前說的，我們上樓去檢查煙霧警報器四顧其門卻不得入的故事之後，多了對劉曉光的一份了解。

我其實知道，以哈德先生在這家公寓出租公司工作超過二十五年的經驗來判斷，他可以說閱人無數。他早已經是公寓出租市場上最狡猾的老狐狸了。他或許一開始就看出劉曉光不是一個本分的孩子，我看到好幾個租房的留學生 來租房的時候，哈德先生並沒有要他們填寫「本地擔保人」那一欄，而且那些人也沒留押金。（一九）