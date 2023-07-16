這麼關鍵的時刻，自己居然會掉入官場最忌諱的桃色緋聞 中，簡直就是飛來橫禍。薛文婧迅速召集學院所有擅長八卦 的女老師們聚餐，義正詞嚴地表示自己和小鮑絕無瓜葛。小鮑之所以願意來辦公室，並非看中了自己的花容月貌、婀娜體態，他看中的是全體女老師。

薛文婧喝著咖啡 ，隨手畫了個圈，把所有的女老師都圈進來。女人們頓時驚悚起來，難道小鮑是個花心蘿蔔不成？有人馬上就要發消息給沈晴，免得她上當受騙。

薛文婧搖頭，表示小鮑這個人所圖者遠，所謀者深。他看中的不是女老師的婀娜身體，而是大媽們的八卦本領。通過在辦公室聊天，小鮑很快就掌握了學院哪個老師有背景、哪個老師有能力、哪個老師被領導欣賞有前途、哪個老師脾氣暴躁不好惹。小鮑根據這些情報，把老師們分成三六九等，按需交往，這是準備在學院裡大展拳腳，做一番轟轟烈烈的事業呢！

女老師們義憤填膺，一腔慾火變成了怒火，嘰嘰喳喳表示自己花容月貌，絕不是什麼八卦中年大媽。薛文婧最終總結說，根據她幾十年練成的火眼金睛，小鮑這小子面子上慷慨，骨子裡是個極為趨炎附勢、市儈刁鑽的人。在他眼裡，世界上只有兩種人，有用的人和沒用的人。這種人當朋友都不夠格，還能拿來當老公？有女老師不服氣地用「相由心生」為他辯護，如此帥氣的花樣美男，怎麼可能心底齷齪！

薛文婧也不反駁，只是冷笑說：「這男人的野心哪，就像那色心一樣，瞞得了一時，瞞不了一世；瞞得了男人，瞞不了女人。你們就等著看吧！」（四）