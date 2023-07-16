一個陌生女人的來信（一）

太陽臉／圖

收到信。

是信，不是電子郵件。既有實體，便如同肉身降世，得走過一封信必須經歷的所有程序，才終於在這個冷不見雪的冬日，與其他信件一起被郵局的投遞員，塞進了你家門外的黑色郵箱裡。你把那一堆亂七八糟的信件，從郵箱裡掏出來，幾乎馬上便發現了它。脹鼓鼓的，雖然只是個普通不過的白色長條信封，但它畢竟與其他信件不同。那些由醫院、電訊公司、保險公司或銀行寄來的帳單和月結單，信封上總開著小窗口，而且已預付郵資，毋須貼上郵票；至於其他的，比如各種環保組織、人權或慈善機構寄來的勸捐信和宣傳單，格式也相差不遠，信封左上角總印著組織名號；收件人的姓名、地址都是工工整整地打印上去的，還印了一列條碼，無非在說明，你呀只是萬千收件者之一。

這封信卻不一樣。信封右上角可是實實在在又方方正正地貼了郵票的，蓋上去的紅色郵戳看著一絲不苟，彷彿郵局對待這信特別鄭重其事。若真如此，當然是因為信封上那一筆手寫字吧。雖說字跡有點蹣跚，卻仍不失蒼勁，可以看出來寫字的人曾正襟危坐，竭力要把字寫好。這時代，光看這麼個信封一五一十地將所有儀式做好做滿，你就不免內心一陣激動了。

誰呢？是誰在白信封上用黑色走珠筆，寫下這幾串拉丁字母？

收件人是你。姓名拼寫無誤，你自然認得。儘管在美國這裡住下來不久以後，因為聽不得人們四聲不全，一再把你名字裡的「蘭」念成「爛」或「練」什麼的，你索性給自己取了個宜東宜西的英文名。那名字說來普遍，不過是夏日時看見人家花圃裡君影草開得鈴鈴鐺鐺，便來了靈感，信手從花名中摘下「Lily」一詞，等於給「蘭」字英譯。此後這名字常用，多年下來已廣為人知，再難得有人這麼用拼音來直呼你的中文原名。因而乍見信封上的名字，你一時感到陌生，竟不能馬上意識到，那是你。

是你沒錯。認出你自己，這感覺就像被誰開聲指認，才想起來自己一直戴著面具，讓你沒來由地感到忐忑。你在廚房中島那裡找了把水果刀，裁開信封，抽出裡面的信箋。好幾張紙呢，摺疊起來厚厚的一沓。那紙可不是常見的辦公室打印紙，摸上去似乎比較輕薄，而且都已發黃，快成卡其色了，像是什麼猴年馬月的古物。你攤開紙張，說意外其實也不出意料，上面密密麻麻，都是打字機打出來的文字。天呀，這該是貨真價實的打字機字體吧？你忍不住伸出手指觸碰那些文字，它們高矮參差、墨跡不勻，當中許多弧形都懷抱一團油墨，或淺或深，看著像公立學校操場上勉力列隊的那些邋邋遢遢的孩子。

一封用打字機寫的信。一、二、三、四……滿滿的五張紙。這可比信封上的手寫字更讓你吃驚。然而手指頭的觸感是真的。那些油印字，每一個都力透紙背，快要凹入紙張裡了。你想了想，要是在電影或電視裡看過的不算，你還真沒見過這麼古色古香的書簡。你幾乎以為這信本身是一件舊物，便飛快地瞥一眼信頭。不對啊，上面標明的日期距今不過區區數日。你心裡嘀咕，懷疑這會不會是惡作劇，有人想要作弄你？可聖誕節 剛過，愚人節尚遠，況且你在美國這兒結交的朋友，即便不算有頭有臉，也都是受過高等教育的殷實人。誰？誰會有這種玩興？

信確實是寫給你的。對方以最常見的「親愛的XX女士」開頭，依然正確無誤地拼寫出你的名字。你像考場上剛拿到考卷的考生，迫不及待地翻到信末查看落款，那裡寫著：

您誠摯的，

內奧米‧弗里德曼

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內奧米，內奧米。即便寫信的人不說，你也知道這是猶太 女性常用的名字。就連「弗里德曼」這姓氏，也讓你不期然想起《資本主義與自由》的作者，那不正是個猶太裔經濟學家嗎？信裡的內奧米對此沒想隱瞞，信的開頭她直接報上名來，說再過兩個月呀，她就要慶祝一百零三歲生日了。「若還能再堅持一年，我也就像你的小說裡那位房東 太太，活成個一百零四歲的猶太人瑞。」

「你的小說」──她這麼說，你立即意會到她指的是哪一個作品。畢竟你寫作這幾年來，雖然作品不少，卻惟獨這個短篇寫過這麼個人物──年逾百歲的猶太裔房東太太。說來你還為寫了這人物而沾沾自喜過，覺得她形象立體生動，別具歷史感和滄桑味，與小說裡年輕的華裔女主人公相映成趣，兩人間的互動也饒富興味。有了她，你覺得這作品完成得特別好，因而在完稿以後，你將作品略微修改，把兩個版本分別交給了國內兩家不同的刊物，並且都被刊用了。（一）