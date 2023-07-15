12B03租客（一八）

我也加入挪動家具的行動中。地板上也都是水，丁香家的地板是去年九月她租進來之前新換的地板。丁香說：租金 可以高一點不要緊，但是你這個地板必須得換，我做瑜伽見不得骯髒的地板，牆壁也最好粉刷成我想要的顏色。

哈德先生通常都會拒絕租戶單獨提出來的要求，但是他給丁香女士開了綠燈。我和阿蘭聽他的安排，他讓刷紅色，我們就絕不會刷綠色。所以租客 丁香的這間公寓，幾乎就是完全按照她自己的意願，重新裝修的，租金自然也差不多就是樓裡最貴的一間。

用當時丁香的話說，自己是一個不婚主義的女權主義者，保不齊自己就住這間公寓裡一輩子了。買房有什麼好？每年都交兩種不同的稅，而且要月月還貸款 ，人活得跟一隻背著沉重軀殼的烏龜一樣，我才不要那樣的日子。

那時候我就記住了丁香女士，我知道這是一個非常有個性的女人，她肯定不好對付。

三個男人和丁香一起，終於把她眼裡最重要的東西都挪開了。

哈德先生，你看看這損失怎麼辦？我找誰來索賠？丁香提出了最重要也是最尖銳的問題。

你們看看我那些書，好些書都是絕版。你們再看看現在，那些書成了啥了？糨糊？我賣廢品，人家都嫌棄水分超標吧？你們再看看我那沙發，那沙發是我找我老師親自設計的款式，獨一無二啊。這些怎麼辦？

我看看阿蘭，阿蘭看看哈德先生。哈德先生又看看我，說：湯姆，你們都講普通話，你們談談？

我心裡說：好一個哈德先生，我和她談，我能談出來什麼？

哈德先生在屋子裡轉了兩圈，自言自語地來了一句：這樓上樓下怎麼就設計得不一樣呢？他想樓上的水，按理說會流到樓下的衛生間裡才是，怎麼就流到了客廳裡？（一八）