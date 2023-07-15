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苓子物語（六）

舒怡然

苓子倒不在乎，她問郁文：「我聽老師說，除了速滑，還有花式滑冰，那個你會嗎？」

郁文聳聳肩，「當然會了，不就是在冰上跳舞嗎？」

「我不信，人家說，那是最難的了。」

「不信，我滑給你看。」郁文有點急了。

「什麼時候？今天放學以後，行嗎？」苓子也是個急性子。

「噢，可我沒帶滑冰鞋，明天行嗎？」

「一言為定！」苓子伸出小手指。

第二天放學後，兩人飛也似地奔向滑冰場，郁文麻利地換上了滑冰鞋。他往冰上一站，還真有冰上舞者那麼一股勁兒。只見他把右腿往外一蹬，身子朝前傾斜下去，唰地一下就衝了出去。哇，好快啊！還沒等苓子眨幾下眼的工夫，郁文就滑了一圈，倏地一下停在她面前。

「太棒了！你可以去當滑冰運動員了。」苓子大聲地說。

「我爸爸也這麼說，可我不想，我更喜歡數學。」郁文做了個鬼臉。

「你不是不相信我會在冰上跳舞嗎？看著啊，我要開始了。」他話音未落，真的在冰場上轉起了圈子，手臂和兩腿一張一合，身體飛快地旋轉著，時而像一隻翩翩欲飛的雁子，時而又像一枚無法停止的陀螺。苓子看呆了，這是她平生第一次看冰上芭蕾，她的眼睛緊追著郁文的藍色滑冰帽，心裡驚嘆著：世界上竟然會有這麼美妙的舞蹈！

郁文在溜冰場滑了一圈又一圈，苓子就站在圈子外，給他不停鼓掌。不知過了多久，天上飄起了雪花，紛紛揚揚。郁文突然停下來，大聲衝苓子喊：「哎呀，你的臉蛋怎麼那麼紅啊？」

苓子這才發覺，她的圍巾不知什麼時候從頭上滑了下來，臉頰被凍得火辣辣的，有點兒疼。（六）

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